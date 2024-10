La Chine s'oppose fermement à toute attaque contre les Casques bleus de l'ONU, a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, Wu Qian, à la lumière de la récente attaque sioniste contre la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), exigeant une enquête approfondie.

"La Chine est gravement préoccupée par l'attaque de l'armée (sioniste) contre la Finul et la condamne fortement. Elle s'oppose fermement à toute attaque contre les Casques bleus de l'ONU", a indiqué M. Wu, cité par l'agence Chine Nouvelle.

"Nous exigeons une enquête approfondie sur cet incident", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse, appelant à assurer la sécurité du personnel et des biens de la Finul.

Le porte-parole de la défense nationale chinoise a, en outre, assuré que les unités de Casques bleus chinois au Liban "sont en sécurité", soulignant que des mesures seront prises pour renforcer leur protection.

Depuis le 23 septembre dernier, l'entité sioniste a élargi la portée du génocide qu'elle commet dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, au Liban en lançant des frappes aériennes qui ont ciblé la capitale Beyrouth, en plus d'incursions terrestres dans le sud du pays.

Cette escalade a fait, en moins d'un mois, 1.539 martyrs et 4.471 blessés, au 13 octobre, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, selon les autorités libanaises, portant le bilan à plus de 2.306 martyrs et plus de 10.698 blessés, depuis le 8 octobre 2023, selon le ministère de la Santé libanais.

Le roi Abdallah II exprime le soutien absolu de la Jordanie au Liban face à l'agression sioniste

Le roi Abdallah II de Jordanie a exprimé le soutien absolu de son pays au Liban, en proie à une agression sioniste barbare, et mis en garde contre une guerre régionale "dont les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde".

Le souverain jordanien a fait cette déclaration après avoir reçu lundi le Premier ministre libanais Najib Mikati, en visite en Jordanie, où il a évoqué avec les dirigeants jordaniens "la situation actuelle au Liban et l'agression sioniste en cours contre le sud du pays", selon ce qu'a rapporté le bureau du Premier ministre libanais.

Le roi Abdallah II de Jordanie a affirmé que son pays "fait tous les efforts en coordination avec nos frères arabes et les pays actifs pour mettre fin à la guerre (sioniste) contre le Liban".

Au cours de la rencontre, le roi Abdallah a affiché "le soutien absolu de la Jordanie au Liban et à son peuple frère, ainsi que son soutien à sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité", et a souligné "la disposition du Royaume à fournir une aide aux frères libanais en vue d'alléger leurs souffrances" en raison de l'agression sioniste en cours.

Par ailleurs, le roi de Jordanie a mis en garde contre "la poursuite et l’expansion de l’agression (sioniste) contre le Liban, qui pousserait la région dans une guerre régionale dont les conséquences seraient désastreuses pour tout le monde".

Pour sa part, M. Mikati a exprimé sa gratitude au roi Abdallah "pour la position de la Jordanie aux côtés du Liban, en particulier dans les efforts qu'il déploie pour mettre fin à l'agression contre le Liban et son peuple", et a apprécié "le soutien apporté par le Royaume à travers le pont aérien entre Amman et Beyrouth pour apporter des secours aux personnes déplacées à cause de la guerre".

Mikati avait rencontré aussi lundi le Premier ministre jordanien, Jaafar Hassan, au siège du gouvernement jordanien, et a discuté avec lui des "répercussions de l'agression (sioniste) en cours contre le Liban, de l'évolution de la situation et de la dangereuse escalade dans la région".

L'entité sioniste a élargi la portée du génocide qu'elle commet à Ghaza en Palestine occupée depuis le 7 octobre 2023, pour inclure la plupart des régions du Liban, y compris la capitale Beyrouth, par des raids aériens d'une violence et d'une rare intensité et une incursion terrestre dans son sud. Et depuis le 23 septembre, l'armée sioniste conduit des frappes aériennes intensives à travers tout le Liban.

Le bilan total de l'agression sioniste en cours contre le Liban dépasse les 2.300 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 8 octobre 2023, a indiqué le ministère libanais de la Santé.

Le peuple Libanais "aspire massivement à la paix" (HCR)

Le peuple libanais, dont beaucoup ont été déplacés par l'offensive militaire sioniste dans le sud du pays, aspire "massivement à la paix", a souligné le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, de retour d’une visite au Liban et en Syrie.

"Le message éminent des personnes que j'ai rencontrées - dont beaucoup ont été déplacées et toutes ont été touchées par la guerre - est qu'elles veulent la paix", a affirmé M. Grandi, s'adressant lundi au Comité exécutif du HCR à Genève.

Le chef du HCR a déclaré que "l'incertitude assombrit la vie des civils ordinaires au Liban aujourd'hui", avertissant que "si les frappes aériennes se poursuivent, de nombreux autres seront déplacés et certains décideront de partir vers d'autres pays".

M. Grandi a réitéré, en outre, la nécessité urgente d'un cessez-le-feu au Liban et dans la bande de Ghaza, "soutenu par un processus de paix significatif, aussi difficile soit-il", insistant sur le fait qu'un cessez-le-feu permettrait non seulement aux personnes déplacées de rentrer chez elles, mais contribuerait également à stopper la dérive vers une guerre régionale.

Pendant ce temps, la situation humanitaire au Liban continue de se détériorer, avec plus de 1,2 million de personnes déplacées, a indiqué le HCR, dans un message publié lundi, sur les réseaux sociaux, constatant que les rues de Beyrouth étaient remplies de personnes luttant pour trouver des abris, et que les besoins humanitaires "augmentent de manière significative".

Par ailleurs, des centaines de milliers de civils libanais, dont beaucoup de femmes et d'enfants, sont passés en Syrie dans des conditions difficiles.

L'escalade dramatique a également eu un impact sévère sur les enfants, qui représentent un tiers du nombre total de personnes chassées de leur foyer, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

De nombreux enfants touchés ont été accueillis par des parents ou des amis de la famille, mais que certains se trouvent dans des abris, a expliqué le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Chaiban.

"Ce dont le pays a vraiment besoin, c'est de mettre fin aux violations du droit humanitaire international, de protéger les civils et les infrastructures civiles et d'instaurer un cessez-le-feu", a poursuivi M. Chaiban.