Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs lundi soir lors de bombardements de l'aviation sioniste sur le camp de Khan Younes, au sud de la bande de Ghaza, rapporte mardi l'agence Wafa.

Un certain nombre de martyrs ont été transportés au complexe médical Nasser, en plus de plusieurs blessés après que des avions de l'entité sioniste ont bombardé la région de Bani Suhaila, à l'est de Khan Younes, précise Wafa citant des sources médicales.

Par ailleurs un jeune palestinien est tombé en martyr après avoir été blessé par balles à Jénine. Selon des sources médicales, le jeune Palestinien est tombé en martyr dans l’hôpital d’Ibn Sina, ajoute Wafa.

Des colons sionistes ont d'autre part effectué des incursions à Khirbet Samra, dans le nord de la vallée du Jourdain, intimidant les palestiniens et créant une atmosphère de terreur dans cette partie de la Palestine occupée.

Le nombre de martyrs en Cisjordanie occupée a augmenté depuis le 7 octobre 2023 à 755 martyrs, dont 165 enfants, ainsi que plus de 6250 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans l'enclave de Ghaza, l'agression sioniste continue depuis cette même date a fait 42 289 martyrs, 98 684 blessés, la majorité étant des enfants et des femmes, et des milliers de disparus sous les décombres des habitations bombardées par l'aviation sioniste.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'élève à 42.344 martyrs et 99.013 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 42.344 martyrs et 99.013 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mardi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, "55 martyrs et 329 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à quatre massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Lazzarini: "trop de lignes rouges ont été franchies" à Ghaza par l'entité sioniste

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que "beaucoup de lignes rouges ont été franchies" dans la bande de Ghaza par l'entité sioniste qui y mène une agression génocidaire depuis plus d'un an.

"Trop de lignes rouges ont été franchies à Ghaza", a écrit mardi M. Lazzarini dans un message sur les réseaux sociaux en déplorant "la poursuite des attaques (sionistes), le sabotage des infrastructures civiles et le refus délibéré d'une aide essentielle" qui continuent d'être utilisés comme "tactique" par l'occupant sioniste pour forcer les gens à fuir.

Et de poursuivre dans ce contexte: "Le droit international humanitaire est clair: les personnes ne peuvent pas être déplacées par la force, les civils doivent être protégés à tout moment et avoir accès aux besoins de base s'ils choisissent de rester".

Le patron de l'UNRWA a, par ailleurs, fait savoir que depuis le 30 septembre, l'ONU n'a pas été autorisée à fournir la moindre aide y compris alimentaire. Et les deux points de passage vers le nord de Ghaza sont fermés depuis".

"Les services de base notamment ceux de l'UNRWA ont été interrompus ou contraints de cesser", a-t-il ajouté.

Lundi, M. Lazzarini avait déploré la poursuite des "horreurs" perpétrées par l'entité sioniste contre la population de la bande de Ghaza, soulignant que "l'humanité doit prévaloir".

