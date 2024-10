Les établissements de santé publique et autres de santé de proximité de la wilaya d'El-Meghaïer ont été renforcés par 33 nouveaux agents paramédicaux, dans le but de promouvoir les prestations de santé et assurer ainsi une meilleure prise en charge des patients de la région, ont indiqué lundi les responsables de la direction de la santé de la wilaya.

Ces agents de santé publique qui ont renforcé les hôpitaux publics et les structures de santé de proximité notamment dans les communes de Djamaâ et El-Meghaïer, sont répartis dans les différentes spécialités dont celles de spécialiste en nutrition, assistant social, manipulateur d'imagerie médicale et autres, a expliqué le directeur de la santé Ahmed Sémati.

Dans ce cadre, l'établissement public de santé de proximité de la daïra de Djamaâ a bénéficié de 12 nouveaux agents paramédicaux de santé publique, tandis que l'établissement public de santé de proximité d'El-Meghaïer a été renforcé par de nouveaux agents paramédicaux, ce qui permettra de réduire la pression enregistrée sur les structures de santé, notamment celles de santé de proximité, a-t-il affirmé.

Ces mesures permettront l'amélioration des prestations médicales fournies aux citoyens à travers les établissements de santé de la wilaya, a-t-on signalé.