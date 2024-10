Les innovations dans le domaine de la biologie médicale, notamment en matière de dépistage et de traitement des cancers, constituent l'axe principal du 3ème Congrès scientifique international, organisé lundi à Alger, par le Syndicat algérien des Laboratoires d'analyses médicales (Salam).

Placé sous le parrainage du ministère de la Santé, cet évènement intitulé: "La biologie médicale en oncologie", vise à "promouvoir chez les participants, les connaissances des innovations liées au dépistage, au traitement et à la recherche en oncologie, à travers les échanges entre experts de renom nationaux et internationaux", a précisé le président de Salam, Dr Ali Bendjama.

Relevant l'importance de la biologie médicale qui est "une spécialité à part entière", il a fait part des propositions de ce syndicat, à l'instar, de "l'introduction du système des remboursements pour les analyses médicales, une collaboration entre les secteurs privé et public ainsi que la mise en place d'annexes des laboratoires dans les régions reculées", l'objectif étant d'assurer "une meilleure couverture nationale", a-t-il soutenu.

Outre les avancées et nouveautés en oncologie, les travaux de cette rencontre de deux jours porteront notamment sur les thèmes: "Défis éthiques et réglementaires dans le secteur des analyses médicales", et "La collaboration interdisciplinaire pour une approche globale de la santé".