L’opération "vente directe des pommes du producteur au détaillant ", a été entamée lundi dans la wilaya de Sétif, a indiqué le directeur du commerce et de la promotion des exportations, Rachid Hammadi.

Le même responsable a précisé qu’en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier conseil des ministres, relatives

aux sanctions à infliger aux spéculateurs sur les produits locaux, tels que les pommes, commercialisés aux prix des fruits importés, un "espace libre" a été aménagé, au marché régional de gros des fruits et légumes d’Ain Sfiha (sud de Sétif), en coordination avec les services de promotion du commerce et des exportations et l'entreprise publique économique "Magros" (chargée de la gestion des marchés de gros), et mis à la disposition des producteurs de pommes de tout le territoire national pour qu’ils commercialisent leur fruit selon la formule "du producteur au consommateur".

Selon le même responsable, les quantités de pommes proposées par les producteurs des wilayas de Sétif et de Batna sont vendues à des prix allant de 145 à 300 dinars, selon la qualité.

M. Hammadi a assuré que la commercialisation des pommes dans ledit espace se déroule "dans de bonnes conditions" et connait une affluence importante des détaillants et des commerçants ambulants désireux de s’approvisionner en pommes à des prix "raisonnables et compétitifs". Il a également souligné que les responsables du secteur du commerce " suivront le parcours du produit et veilleront à ce qu'il parvienne au consommateur à des prix en rapport avec son pouvoir d'achat ".