La manifestation "Portes ouvertes" sur les formules d'habitat, notamment les lots de terrain à bâtir et l'habitat rural, ouverte lundi à Ouargla, a drainé un large public venu s'enquérir des modalités d'attribution et soulever leurs préoccupations.

Ouverte à la Maison de la Culture Moufdi Zakaria par les autorités locales, avec la participation des organismes ayant un rapport avec le secteur de l'habitat et les communes, cette manifestation a permis aux visiteurs, des bénéficiaires des deux formules notamment, de relever certaines préoccupations en vue de leur prise en charge par l'administration concernée, a indiqué le directeur du secteur Fodil Benyounes.

Cette manifestation a également prévu une présentation, à travers les affiches et données publiées, sur la situation de l'habitat rural et des lotissements sociaux, ainsi que les listes des bénéficiaires, leur permettant de s'enquérir de leurs dossiers et des conditions requises pour bénéficier de l'aide de l'Etat d'un million de dinars.

Selon les données fournies, des mises en demeure ont été fournies par le secteur aux bénéficiaires de l'habitat rural dans les différentes communes de la wilaya pour entamer, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce rappel, des travaux de construction de leurs habitations.