L'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) a annoncé l'ouverture des candidatures pour l'inscription sur la liste des médiateurs en matière des droits d'auteur et des droits voisins, à partir du 14 octobre jusqu'au 14 novembre prochain, indique lundi un communiqué de l'ONDA.

L'annonce de l'ouverture des candidatures pour l'inscription sur la liste des médiateurs en matière des droits d'auteurs et des droits voisins intervient dans le cadre de "la concrétisation de la convention bilatérale conclue entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'ONDA", lit-on dans le communiqué.

Cette initiative "qualitative" placée sous le slogan "la médiation pour moins de conflits et plus de créativités", vise à sélectionner une pléiade de candidats pour bénéficier d'une formation spécialisée sous la supervision d'experts du Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI", ajoute le communiqué.

Les candidats potentiels à cette mission doivent être des experts dans la propriété intellectuelle, des avocats et juristes, ainsi que des professionnels dans les industries créatives spécialisées dans les domaines de la musique, l'audiovisuel, la littérature et les arts visuels.

Dans ce contexte, l'Office a invité les candidats à accompagner leur demande d'un ensemble de documents, dont une lettre de motivation reflétant l'intérêt du candidat à la médiation en matière des droits d'auteur et des droits voisins et un CV actualisé ainsi qu'un formulaire de demande à remplir en arabe sur le lien: https://miniurl.be/r-5qs4 et en français sur le lien: https://miniurl.be/r-5qs3.

Cette initiative vise également à "promouvoir les droits d'auteur et des droits voisins en Algérie (...) pour moins de conflits et plus de créativité".

A cette occasion, l'Office a mis à disposition l'e-mail suivant: [email protected] pour répondre aux questions, selon le communiqué.