Une plateforme expérimentale dédiée au secteur de l'agriculture a été lancée par l'Unité de recherche appliquée en énergies renouvelables (URAER) de Ghardaïa, a-t-on appris mardi auprès de la direction de cet établissement scientifique.

Cette plateforme se veut un pôle d'innovation permettant de développer des solutions durables et intelligentes pour une agriculture - pilier de l'économie locale-, résiliente au climat aride de la région, a indiqué le directeur de l'URAER, Djelloul Djaâfar.

Son rôle principal est de catalyser des avancées significatives dans la recherche et le développement des applications des énergies renouvelables dans le secteur de l'agriculture, avec un accent particulier sur le climat saharien, a-t-il expliqué.

Et d'ajouter que les objectifs de cette plateforme expérimentale englobent l'exploration "intelligente et économique" des multiples facettes du secteur agricole adapté au changement climatique, et le développement de solutions novatrices telles que le séchage solaire, les systèmes de chauffage/refroidissement solaire pour les serres agricoles, et l'intégration de l'énergie solaire dans les systèmes d'irrigation.

Elle vise aussi la création de prototypes novateurs de séchoirs solaires en intégrant des systèmes de stockage thermique et des modèles de serres solaires, tels que les serres tunnel, multi-chapelles et canarienne, dotées de systèmes de chauffage/refroidissement solaire et d'irrigation intelligente.

Cette plateforme de formation qui permet de développer et promouvoir des compétences dans le pays a pour but également de valoriser l'innovation et l'industrialisation de solutions technologiques à même de "faire de l'Algérie une véritable école en matière de développement des technologies vertes et propres", a souligné M. Djaâfar.

L'initiative a permis le lancement de onze (11) projets universitaires d'étudiants en post-graduation (Master) et l'émergence de cinq (5) startups centrées sur la thermique des serres et des séchoirs solaires, a expliqué le directeur de URAER.

A travers cette initiative, l'URAER-Ghardaïa renforce son positionnement en tant qu'acteur de l'innovation, son appui à la promotion de l'écosystème entrepreneurial dans le Sud et incarne l'engagement et l'expertise dédiés à l'avancement des énergies renouvelables dans l'agriculture, en plus de contribuer à la sécurité alimentaire du pays, a-t-il soutenu.

Créée comme première Unité de recherche dans le sud algérien en novembre 2002 et affiliée au Centre de recherche appliquée en énergies renouvelables (CDER), l'URAER, qui compte quelque 83 chercheurs et 75 agents de soutien, s'attèle à la maitrise et au développement de nouvelles technologies à l'innovation, à la recherche et à la formation dans le domaine d'énergies renouvelables appliquées aux différents domaines socio-économiques.

Située près des campus universitaires de Ghardaïa, cette unité commence à prendre une place prépondérante au sein du secteur socio-économique local, en préconisant des conseils et des orientations notamment dans le secteur de l'agriculture, du bâtiment et de l'hydraulique, afin de réduire la facture énergétique, signale-t-on.