Des préparatifs pour le lancement d'une campagne d'envergure de boisement en milieu urbain sont entrepris dans la wilaya de Timimoun, dans le cadre de la journée de l'arbre (25 octobre), a-t-on appris mardi de la direction locale de l'Environnement et des Energies renouvelables.

Cette campagne, qui implique divers secteurs et associations, s'inscrit dans le cadre des démarches des autorités locales portant ancrage de la culture du boisement, la promotion des espaces verts en milieu urbain, l'éradication des "points noirs" altérant l'image de la ville et la préservation de la salubrité environnementale, a indiqué la directrice du secteur, Soumaya Benzineb.

Présidée par le wali de Timimoun, Benamar Souna, en présence des directeurs des secteurs concernés, dont l'environnement, la conservation des forêts, de l'urbanisme, de la culture, du tourisme, et des membres de l'Assemble populaire communale et les représentants de la société civile, la rencontre a permis d'examiner les voies et moyens d'assurer la réussite de cette campagne à vocation sociale et le développement du sens de la citoyenneté, notamment à l'approche de la commémoration du 70ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération.

Les participants ont passé en revue les sites ciblés par cette campagne de boisement, la sélection des espèces sylvicoles à planter et adaptées aux conditions climatiques de la région.

Entre-autres préparatifs de cette campagne, la réalisation et l'équipement de 12 puits d'irrigation pour le développement et la préservation du couvert végétal projeté.

Le wali de Timimoun a donné des instructions pour l'électrification des forages réalisés et la restauration des réseaux d'irrigation existants sur les sites ciblés par le boisement, en sus de l'élaboration, en coordination avec les associations, d'un plan devant couvrir les principaux sites de l'Oasis-rouge, une destination prisée par les touristes tout au long de l'année.