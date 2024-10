L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, lundi à Oran, le lancement d'un appel à concurrence international "Algeria Bid Round 2024" pour des investissement dans le domaine pétrolier et gazier.

L'annonce a été faite par le président du Comité de direction d'Alnaft, M. Mourad Beldjeham, lors de la cérémonie d'ouverture de la 12ème édition du NAPEC 2024 au CCO d'Oran.

Dans ce cadre, M. Beldjeham a donné des détails exhaustifs sur les exigences de l'appel à concurrence, le calendrier y afférent, ainsi que les critères des soumissions présentés.

Dans son allocution, le président d'Alnaft a souligné la disponibilité de grandes opportunités pour les investisseurs et les compagnies nationales et internationales pour participer dans des projets stratégiques dans l'amont pétrolier et gazier, en particulier dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation.

Cet appel à concurrence est le premier d'une série d'appels du même type, qui s'étaleront sur les cinq prochaines années et qui permettront aux investisseurs d'avoir une vision claire sur les opportunités d'investissement que le domaine minier offre.

Il convient de rappeler que le présent appel à concurrence concerne six blocs localisés dans différentes régions, à savoir El Mazayed, Ahara, Reggane 2, Zarafa 2, Tawal et Qarn El Kassa.