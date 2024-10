Le milieu offensif du CS Constantine Ibrahim Dib, auteur d'un hat-trick samedi en déplacement face à la JS Kabylie (3-2), a rejoint Adil Boulbina (Paradou AC) et Ali Haroune (Olympique Akbou), en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 Mobilis de football avec 3 buts chacun, à l'issue de la 4e journée de la compétition, disputée vendredi et samedi.

Le capitaine des "Sanafirs" s'est distingué au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, en signant le premier triplé depuis le début de la saison. De son côté, l'actuel meilleur buteur historique de l'équipe nationale Islam Slimani, de retour au CR Belouizdad après 11 ans d'exil en Europe, s'est réveillé après trois journées de disette, en signant un doublé, lors de la défaite surprise concédée au stade du 5-juillet 1962 d'Alger face au MC El-Bayadh (2-3). Cette 4e journée a été tronquée de deux matchs: ES Mostaganem-USM Alger et ASO Chlef-USM Khenchela, reportés à une date ultérieure en raison de la présence de trois internationaux au sein des effectifs de l'USMA et de l'ASO, selon les règlements en vigueur. Pour rappel, le titre du meilleur buteur du précédent exercice (2023-2024) avait été remporté conjointement par l'ancien ailier du MC Alger Youcef Belaïli et l'attaquant de l'USM Alger Ismaïl Belkacemi, qui avaient terminé co-meilleurs avec 14 buts chacun.

Top 10 du classement des buteurs :

1- Boulbina (PAC) 3 buts

-- Dib (CSC) 3 buts

-- Haroune (O.A) 3 buts

4- Bakir (USMK 2 buts

-- Belmiloud (JSS) 2 buts

-- Boualia (JSK) 2 buts

-- Boudebouz (JSK) 2 buts

-- Chaâbi (ESS) 2 buts

-- Naïdji (MCA) 2 buts

-- Saâd (USB) 2 buts

-- Slimani (CRB) 2 buts.

ESM-USMA et ASO-USMK fixés au mardi 22 octobre (LFP)

Les matchs ES Mostaganem-USM Alger et ASO Chlef-USM Khenchela, comptant pour la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, ont été programmés le mardi 22 octobre, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP), dimanche sur son site officiel.

Ces deux rencontres qui devaient se jouer samedi, ont été reportés en raison de la présence de trois internationaux au sein des effectifs de l'USMA et de l'ASO, retenus avec leurs sélections respectives durant la fenêtre internationale du mois d'octobre. Le nouveau promu l'ES Mostaganem occupe provisoirement la 9e place avec le MC Oran, la JS Saoura, et le Paradou AC, avec 4 points chacun, alors que l'USMA est troisième (7 pts).

De son côté, l'ASO Chlef a été reléguée à la position de lanterne rouge (16e, 2 pts) après le succès décroché par le MC El-Bayadh à Alger face au CR Belouizdad (3-2), tandis que l'USMK pointe à la 6e place, en compagnie de l'US Biskra et l'ES Sétif, avec 5 points chacun. Dans les principaux matchs de la 4e journée, disputés vendredi et samedi, le nouveau promu l'Olympique Akbou a repris provisoirement les commandes, grâce à sa victoire chez le Paradou AC (3-1), tandis que le champion d'Algérie sortant le MC Alger, s'est hissé à la position de dauphin, à l'issue de sa courte victoire à la maison face au MC Oran (1-0).