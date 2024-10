La sélection algérienne de football a officiellement composté son billet pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, grâce à sa victoire en déplacement face au Togo (1-0, mi-temps : 1-0), lundi au stade de Kégué à Lomé, pour le compte de la 4e journée (Gr.E) des qualifications.

L'unique but de la partie a été inscrit par le défenseur Bensebaïni sur penlaty (18e). Dans l'autre match du groupe E, la Guinée-équatoriale est allée s'imposer à Monrovia face au Libéria (2-1, mi-temps : 1-0). Les buts ont été inscrits par Asue (20e) et Hanza (90e+4), alors que l'unique réalisation libérienne a été inscrit par Gibson (53e).

Avec un 4e succès de suite, les Algériens (12 points) ont scellé leur qualification à deux journées de la fin, dans un groupe qu'ils ont totalement dominé, devant la Guinée-équatoriale (7 pts) et le Togo (2 pts ), alors que le Libéria ferme la marche (1 pt).

Les deux dernières journées des qualifications se joueront entre le 11 et le 19 novembre prochain. L'Algérie se rendra en Guinée-équatoriale, avant de boucler sa campagne en recevant le Libéria.

Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

L'Algérie se qualifie pour la 21e fois en phase finale

L'équipe nationale de football, vainqueur lundi en déplacement face au Togo (1-0, mi-temps : 1-0), pour le compte de la 4e journée (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, sera présente pour la 21e fois de son histoire en phase finale du tournoi continental.

Les "Verts" signent au passage leur 8e qualification de rang pour la CAN, depuis l'édition 2013 disputée en Afrique du Sud. Une année plus tôt, l'Algérie avait été absente au tournoi organisé conjointement par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012. Lors de ses deux dernières participations à la CAN, l'équipe nationale n'a pu passer le cap du premier tour, lors des éditions 2021 (reportée à 2022) au Cameroun et 2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire.

Voici parmi ailleurs l'historique des participations de l'Algérie à la phase finale de la CAN :

1- 1968 : éliminée au 1er tour

2- 1980 : finaliste

3- 1982 : demi-finaliste (4e)

4- 1984 : demi-finaliste (3e)

5- 1986 : éliminée au 1er tour

6- 1988 : demi-finaliste (3e)

7- 1990 : vainqueur

8 - 1992 : éliminée au 1er tour

9- 1996 : quart de finaliste

10- 1998 : éliminée au 1er tour

11- 2000 : quart de finaliste

12- 2002 : éliminée au 1er tour

13- 2004 : quart de finaliste

14- 2010 : demi-finaliste (4e)

15- 2013 : éliminée au 1er tour

16- 2015 : quart de finaliste

17- 2017 : éliminée au 1er tour

18- 2019 : vainqueur

19- 2022 : éliminée au 1er tour

20- 2024 : éliminée au 1er tour.