L'Algérie et les Etats Unis d'Amérique (USA) ont signé un mémorandum d'accord de coopération dans le domaine de l'action contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment de méthane.

Le mémorandum a été signé par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, en marge de l'ouverture de la 12ème édition de l'exposition et du salon Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC 2024 ).

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab, du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et des PDG de Sonatrach Rachid Hachichi, de Sonelgaz, Mourad Adjal ainsi que des ambassadeurs de plusieurs pays.

Le ministre de l'Energie et des Mines a souligné que les échanges et les consultations ont été nombreux et ont abouti à la signature de ce mémorandum, qui est "extrêmement important pour notre pays, notamment dans le cadre de nos engagements internationaux en matière climatique, car il s'agit de soutenir les efforts visant à identifier les sources de pollution, les émissions des gaz à effet de serre, notamment de méthane".

En vertu de ce mémorandum d'accord, les deux parties œuvrent, selon M Arkab, à renforcer et promouvoir la coopération dans le domaine de l'action sur le climat, réduire les effets du gaz méthane à travers le soutien des efforts visant à déterminer des sources d'émanations des gaz à effet de serre, notamment méthane, à travers une série d'activités de coopération, notamment la tenue d'ateliers de travail, congrès et échange de connaissances et expériences, l'organisation de programmes de formation, la mise en œuvre de projets pilotes sur les techniques avancées, en plus de déterminer des projets conjoints pour réduire le gaz méthane et, enfin, de mettre en place des stratégies pour lutter contre les émanations des gaz à effet de serre, surtout le méthane, dans le secteur des hydrocarbures.

Ce mémorandum vise également à échanger des informations et des expériences sur les principales pratiques et applications technologiques liées aux aspects techniques, réglementaires et juridiques pour mesurer, détecter et réduire les émissions des gaz à effet de serre, notamment le méthane, en vue d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de méthane en Algérie et aux Etats-Unis d'Amérique, et œuvrer conjointement pour renforcer la coopération entre les institutions gouvernementales, les institutions universitaires, les centres scientifiques et de recherche, les représentants du secteur public et les entreprises nationales des deux pays, selon le ministre. Pour sa part, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Fazia Dahleb a indiqué que cette convention contribuera à lutter contre les émissions des gaz qui provoquent des émissions de chaleur et cela s'inscrit dans le cadre de la participation aux efforts mondiaux de réduction des émissions des gaz toxiques, rappelant la stratégie de l'Algérie relative à cet aspect.

Quant à l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, elle a souligné l'engagement de son pays à coopérer avec l'Algérie et tous les partenaires mondiaux pour limiter ou réduire les émissions des gaz à effet de serre et réduire le réchauffement climatique.