Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali s'est entretenu, dimanche à Genève, avec le président du Conseil de la Choura iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, sur la situation humanitaire en Palestine et au Liban, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

A l'entame de la rencontre, M. Ghalibaf a félicité M. Boughali à l'occasion de la réélection du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour un nouveau mandat, ainsi que pour le succès de l'élection présidentielle.

Les deux parties ont abordé, ensuite, la situation humanitaire en Palestine et au Liban suite aux bombardements sionistes, évoquant le manque d'aides humanitaires.

M. Ghalibaf a fait part de sa visite au sud du Liban où il a constaté de visu les conditions difficiles et désastreuses auxquelles sont confrontés les habitants.

Pour sa part, M. Boughali a mis en avant les positions de l'Algérie à l'égard des peuples frères en Palestine et au Liban, rappelant les aides accordées par l'Algérie au Liban avant les attaques sionistes.

Le président de l'APN a appelé à saisir tous les fora internationaux pour plaider en faveur des droits du peuple palestinien, soulignant que l'unité du rang palestinien constitue l'unique voie à même de défendre la cause palestinienne. Dans ce cadre, M. Boughali a évoqué la 35e session extraordinaire du Comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) sur la question palestinienne et le consensus sur la clause d'urgence du Conseil national palestinien, ainsi que les démarches de l'Union pour mobiliser le soutien nécessaire auprès des groupes politiques de l'Union interparlementaire (UIP) pour faire passer cette clause d'urgence lors de la session actuelle.

De son côté, M. Ghalibaf a souligné la nécessité pour les parlements islamiques de faire pression sur l'entité sioniste pour arrêter ses crimes contre les peuples palestinien et libanais, conclut la même source.

Le président de l'APN rencontre à Genève son homologue turc

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a rencontré, lundi à Genève (Suisse), en marge des travaux de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), son homologue turc, Numan Kurtulmus, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

"Le président de l'APN, Brahim Boughali, a rencontré, lundi 14 octobre 2024, son homologue turc, le président de la Grande Assemblée nationale, Numan Kurtulmus, en marge des travaux de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, qui se tient à Genève du 13 au 17 octobre 2024", précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties ont affirmé "la solidité des relations bilatérales et passé en revue les moyens de les promouvoir à tous les niveaux au service des deux peuples, notamment au niveau parlementaire, eu égard au legs historique commun et aux domaines de partenariat et de coopération entre les deux pays dans nombre de domaines économique, politique et culturel".

A cette occasion, les deux responsables ont salué "la convergence de vues sur les questions d'intérêt commun", affirmant la nécessité de "renforcer la coordination et la concertation sur les questions d'actualité, en tête desquelles la situation en Palestine et au Liban", conclut le communiqué.

Monder Bouden prend part à Genève à la réunion du bureau du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent

Le Vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et président du groupe géopolitique pour l'Afrique, Monder Bouden a participé, lundi à Genève (Suisse), à la réunion du bureau du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Dans le cadre des réunions de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), le bureau du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent a tenu, hier, sa réunion à Genève avec la participation de M. Monder Bouden, vice-président de l'APN et président du Groupe géopolitique pour l'Afrique, en sa qualité de membre de ce groupe".

A cette occasion, M. Bouden a passé en revue "l'approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", soulignant que "l'Algérie inscrit la paix et la sécurité en Afrique parmi ses principales priorités et place les intérêts africains au centre de ses objectifs économiques à travers la solidarité et les accords de coopération, et au cœur de sa politique étrangère en vue de renforcer les capacités des pays africains dans leur guerre contre le terrorisme, notamment dans la région sahélo-saharienne.