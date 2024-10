Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a reçu, hier

à Alger, le vice-commissaire britannique au commerce pour l'Afrique, Ben Ainsley, avec lequel il a examiné les moyens de consolider la coopération économique entre les deux pays,

indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue en présence de l'Ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Sharon Wardle, les deux parties ont évoqué les moyens à même de consolider la coopération économique entre les deux pays, "notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement, conformément aux nouvelles orientations économiques de l'Algérie", précise la même source.

A cette occasion, M. Zitouni a passé en revue "les opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie, notamment dans les secteurs prioritaires au titre de la stratégie économique nationale", affirmant "l'importance de renforcer le partenariat entre les deux pays, à travers l'exploitation des opportunités commerciales disponibles, et l'échange d'expertise et de connaissances, afin d'augmenter le volume d'échange commercial et d'élargir les domaines de coopération et d'investissement".

De son côté, le vice-commissaire britannique a affiché la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale, grâce notamment au "grand potentiel de l'Algérie et aux réformes promouvant le climat des affaires".

Les deux parties sont convenues de mettre en place un mécanisme qui contribue à la facilitation de la coordination et du dialogue économique entre les deux pays, dans l'objectif de développer les partenariats existants et d'explorer de nouvelles perspectives pour la coopération dans l'avenir, conclut le communiqué.