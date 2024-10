Le premier tour de manivelle du film documentaire "Martyrs de Bir Legata... Une balle à l’entrée d'un puits", relatant le crime perpétré par l'armée française en 1959 en jetant 12 Fidayine dans un puits artésien après les avoir exécutés par balle, a été donné dimanche à Boumerdes par son réalisateur Hicham Ramadni.

Il s’agit d’un film documentaire produit par la wilaya de Boumerdes (direction locale des moudjahidine), dont les événements se déroulent dans la commune de Legata (Est), et prévu à la projection à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954, a indiqué à l’APS le directeur local des moudjahidine et ayants droit, Cherikhi Said.

"Cette œuvre vise la préservation de la mémoire collective et sa transmission aux générations futures à travers les témoignages vivants de moudjahidine témoins de ces crimes, avec d'anciennes photos de la région à l’appui", a-t-il ajouté.

Selon son réalisateur Hicham Ramadni, ce film documentaire, d’une vingtaine de minutes, met en scène "les énormes sacrifices consentis par les Algériens pour conquérir leur liberté. Il simule les différents types d’assassinats perpétrés sur les Algériens, au même titre que les formes et méthodes de torture odieuses et inhumaines pratiquées par l'occupant français sur les moudjahidine et leurs proches dans les camps de torture créés à cet effet".

Cette œuvre raconte l'histoire de 12 fidayine, dont une femme, de la commune de Legata, capturés par un vil tortionnaire de l'armée française, un officier nommé Mathieu, qui a personnellement supervisé leur torture au niveau du camp dit Germain, sis dans la banlieue de la commune de Legata, avant de décider leur exécution par balle et de jeter leurs corps dans un puits artésien, parce qu’ils ont refusé de révéler les secrets des moudjahidine et des maquisards de la région, a-t-il souligné, en outre.

Ce puits artésien, dont les vestiges sont encore visibles de nos jours pour témoigner de l’ignominie de ce crime, est situé dans une ferme pilote de la banlieue de Legata. Sa profondeur est estimée à près de 50 mètres pour un diamètre de pas plus de 50 centimètres.

A noter que la wilaya de Boumerdes a dernièrement mobilisé une enveloppe de plus de deux (2) millions de DA pour la réalisation d’une stèle commémorant ce crime odieux, selon le directeur des moudjahidine.