Un riche programme culturel a été élaboré par la Maison de la Culture Moufdi-Zakaria à Ouargla, marquant le lancement de la nouvelle saison culturelle (2024/2025), a-t-on appris dimanche du service d'animation culturelle de cet établissement.

Ce programme, s'étalant du 15 au 17 octobre et dont les activités seront abritées par la Maison de la culture et la Bibliothèque principale de lecture publique Mohamed-Tidjani, comporte des expositions d'arts plastiques et de livres, et la projection d'un documentaire sur ces structures, les activités de leurs ateliers ainsi que leurs missions et bilans d'activités.

Des communications thématiques en plus de concours culturels, la distribution d'ouvrages à certains établissement scolaires et associations, et le lancement d'activités de proximité de la bibliothèque mobile, figurent aussi dans ce programme.

L'occasion est également saisie pour faire connaitre les ateliers de la Maison de la culture, dont ceux de l'audiovisuel, le théâtre, l'informatique, les arts, ainsi que ses clubs de jeux d'échecs, d'arts plastiques et d'histoire.

Le programme prévoit, en outre, une cérémonie en l'honneur d'artistes de la région, ponctuée d'activités artistiques animées par des troupes locales.