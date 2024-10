L’écrivain colombien Javier Ortiz Cassiani a animé, dimanche à l'université d'Oran- 2 "Mohamed Benahmed", une rencontre littéraire dans laquelle il a abordé sa carrière d'auteur, combinant littérature et histoire.

Cette rencontre s'est déroulée en présence du recteur de l'Université d'Oran 2, le professeur Ahmed Chaalal, du Consul général de Colombie en Algérie, M. Giovanni Angel Gilan Mendoza, ainsi qu'un groupe important d'étudiants et de professeurs d'université.

Javier Ortiz Cassiani est considéré comme l'un des écrivains les plus célèbres de Colombie. Il a publié de nombreux articles dans des journaux colombiens et internationaux, devenant l'un des auteurs les plus importants de Colombie, notamment sur la relation entre littérature et histoire.

L'écrivain a souligné, dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre, qu'il s'intéresse amplement aux mouvements migratoires de l'Afrique vers l'Amérique latine, que ce soit durant les années d'esclavage ou plus récemment, soulignant que les immigrés africains font partie intégrante de la société colombienne.

Il a également souligné qu'il étudiait l'influence des immigrants arabes sur la littérature colombienne, soulignant que cette migration vers ce pays a commencé au milieu du 19ème siècle, ajoutant qu'il existe certaines références qui abordent le sujet, comme un livre de Jorge Garcia Costa, qui est un écrivain colombien d’origine arabe.

Pour sa part, le recteur de l’université d’Oran 2 a indiqué, à cette occasion, que cette conférence s’inscrit dans le cadre du programme des activités scientifiques et culturelles de l’université d’Oran- 2 "Mohamed Benahmed" et regroupe plusieurs manifestations, des séminaires, journées d’étude et conférences animés par des hommes de lettres et écrivains du pays et de l’étranger.

Le Consul général de Colombie a exprimé, pour sa part, son désir d'organiser d’autres manifestations dans d’autres régions en Algérie, dans le cadre des activités visant à faire connaître la littérature et la culture colombiennes.