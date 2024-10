Au moins 15 personnes sont tombées en martyrs et des dizaines d'autres blessées dimanche soir dans un bombardement sioniste sur une école transformée en refuge pour les déplacés palestiniens, dans le camp de Nuseirat, au centre de la bande de Ghaza, a affirmé la Défense civile locale.

"L'école a été bombardée par une large salve d'artillerie sioniste, faisant 15 martyrs, dont des enfants, des femmes et des familles entières, et 50 blessés", a déclaré Mahmud Bassal, porte-parole de l'organisation.

"Cette école abrite des centaines de personnes déplacées de différentes familles, dont certaines de Ghaza, du sud et de diverses parties de la bande de Ghaza", a ajouté M. Bassal.

La grande majorité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Ghaza assiégée ont été déplacés au moins une fois par l'agrtession sioniste barbare en cours contre la Palestine.

En outre, dans le nord de la bande de Ghaza cette fois, cinq enfants sont tombés en martyrs par une frappe de drone sioniste dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, a affirmé la même source.

"Nos équipes ont récupéré les corps de cinq martyrs, tous des enfants, après qu'un drone sioniste a ciblé un groupe d'enfants jouant dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de la ville de Ghaza", a déclaré M. Bassal.

"Les corps ont été transportés à l'hôpital Al-Chifa, situé dans la partie ouest de la ville", a-t-il ajouté.

Des milliers d'enfants sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Ghaza qui s'est soldé par la mort en martyr d'au moins 42.227 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'élève à 42.289 martyrs et 98.684 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 42.289 martyrs et 98.684 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, "62 martyrs et 220 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à quatre massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Un bilan précédent faisait état de 42.227 martyrs et 98.464 blessés.

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Poursuite des agressions sionistes contre Ghaza : "l'humanité doit prévaloir" (UNRWA)

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déploré lundi la poursuite des "horreurs" perpétrées par l'entité sioniste contre la population de la bande de Ghaza, soulignant que "l'humanité doit prévaloir".

"Une autre nuit d'horreur dans les zones intermédiaires. Des tentes ont pris feu suite à une frappe aérienne sur la cour de l'hôpital al-Aqsa où des personnes cherchaient refuge", a écrit M. Lazzarini, dans un post sur les réseaux sociaux.

"Ghaza est un enfer sans fin. Tout cela ne doit pas devenir la nouvelle norme. L'humanité doit prévaloir", a-t-il souligné.

Par ailleurs, le patron de l'UNRWA a déploré le fait qu'une école de l'UNRWA ait été touchée par les bombardements sionistes, lundi matin, faisant 20 martyrs.

"L'école devait être utilisée pour la (deuxième) campagne de vaccination antipolio qui a débuté aujourd'hui", a-t-il fait savoir, mais, a-t-il ajouté, "nous avons dû annuler la campagne de vaccination dans cette école en raison de graves dommages".

Le 16 août, le ministère palestinien de la Santé a signalé le premier cas de polio dans la bande de Ghaza.

En collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère palestinien de la Santé, l'UNICEF et l'UNRWA ont lancé une campagne de vaccination contre la polio ciblant plus de 600.000 enfants de moins de 10 ans, dans la bande de Ghaza.

La première vague de vaccination s'est achevée le 16 septembre, avec un taux de couverture vaccinale de 90%.