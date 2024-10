L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé un vaccin contre la maladie de Mpox de la société biotechnologique danoise pour les adolescents.

"Le 8 octobre, l'OMS a accordé la pré-qualification de l'extension de l'âge du vaccin Mpox de la société biotechnologique danoise Bavarian Nordic pour les personnes âgées de 12 à 17 ans", a souligné l'OMS dans son dernier rapport de situation publié lundi.

Bavarian a reçu l'approbation de l'Agence européenne des médicaments pour son vaccin Mpox destiné aux adolescents il y a moins d'un mois.

L'OMS avait déjà pré-qualifié le vaccin pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le vaccin est autorisé pour l'immunisation active contre la variole simienne et maladies connexes chez les adultes.

Au total, 16 pays du continent africain ont signalé des cas de variole au cours des six dernières semaines. Durant cette période (26 août - 6 octobre 2024), l'Afrique subsaharienne a recensé 2.243 cas dont 1.322 en République démocratique du Congo (RDC). Au total, le contient fait état de 7.535 de cas confirmés déclarés dont 32 décès. Dans le même temps, l'OMS fait état de 36.787 cas suspects déclarés dont 998 morts.

Le pays le plus touché en 2024 reste la RDC (6169 cas confirmés, 25 décès), suivie du Burundi (987 cas confirmés dont 756 au cours des 6 dernières semaines, et aucun décès) et du Nigeria (94 cas confirmés, aucun décès).

Dans le monde, l'OMS fait état de 106.310 cas confirmés déclarés dans 123 pays dont 234 décès.

En août, l'OMS a déclaré que le Mpox constituait une urgence de santé publique mondiale pour la deuxième fois en deux ans, après qu'un nouveau type de virus se soit propagé de la RDC à ses voisins.