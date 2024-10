Pas moins de 21 enfants bénéficient cette semaine d’interventions chirurgicales de correction de malformations congénitales, menées à El-Oued dans le cadre de journées de formation médico-chirurgicales initiées par l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant "Bachir-Bennacer", a-t-on appris lundi des organisateurs.

L’initiative (11-16 octobre) intervient en application du programme du ministère de tutelle portant prise en charge et amélioration des prestations de santé, a indiqué le directeur de l’EHS, Zakaria Naïboue.

L’opération de correction profitant à des enfants âgés de six mois à 13 ans, présentant des malformations congénitales, dont le bec de lièvre et la malformation de la mâchoire supérieure, est assurée par une équipe médicale spécialisée comprenant des praticiens locaux et d’autres wilayas du pays, notamment des chirurgiens-pédiatres et des anesthésistes-réanimateurs, sous la conduite du spécialiste en réparation dermatologique et esthétique, Dr Mahmoud Benmahmoud, du CHU "Saâdna Mohamed Abdennour" de Sétif.

Ces interventions ont été précédées par des consultations médicales gratuites au profit d’une cinquantaine d’enfants issus de différentes wilayas, en vue de déterminer les cas nécessitant des interventions chirurgicales, a fait savoir M. Naïboue.

Des journées de formation sur les corrections des malformations chez les enfants ont été animées, en marge des interventions, par le spécialiste Mahmoud Benmahmoud, en direction du corps médical et paramédical local, leur permettant d’améliorer leurs compétences, de mettre à niveau leurs connaissances médicales et d’améliorer la prise en charge des corrections de malformations chez l’enfant.

Le programme arrêté par l’EHS Mère-Enfant Bachir-Bennacer d’El-Oued prévoit prochainement d’autres interventions médicales multidisciplinaires, devant être assurées par des praticiens spécialistes.