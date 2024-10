La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière pour la saison 2024-2025 débutera aujourd’hui, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Cette campagne s’étalera sur toute la période automno-hivernale, a précisé le ministère, rappelant que la grippe saisonnière "affecte, chaque hiver, des milliers de personnes en Algérie et le moyen le plus efficace de se protéger de cette infection respiratoire, due au virus influenza, et de ses complications, est la vaccination".

"Comme chaque année, la vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée aux groupes de population à risque élevé de complications pouvant aboutir au décès, tels que les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et enfants, présentant une pathologie chronique, cardiopathies, affections pulmonaires chroniques, affections métaboliques, diabète, obésité, affections rénales, immunodéficience acquise ou congénitale notamment", note la même source.

Elle est également recommandée aux "patients transplantés, néoplasie sous-jacente, infection par le VIH, asplénie, répanocytose, les femmes enceintes quel que soit le stade de la grossesse, ainsi que les professionnels de la santé", ajoute le ministère.