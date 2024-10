Des sessions de formation ont été lancées, dimanche à Oran, pour les personnels des directions du commerce et de la promotion des exportations des wilayas et régionales, en vue de l'amélioration du niveau de performance, a-t-on appris auprès du Directeur régional du commerce de l'Oranie, Seboui Djilali.

Selon le même responsable, il a été procédé, dimanche au siège de la Chambre de Commerce d'Oran, au lancement d'une session de formation au profit des cadres du commerce, dans le but de la mise en œuvre du programme du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, au titre de l'année 2024, dans le cadre des deux accords signés avec la Chambre de Commerce de la wilaya d'Oran.

Ces sessions, qui durent plusieurs jours, sont animées par des professionnels du secteur commercial sur des sujets liés aux transactions publiques, les statistiques économiques, le commerce électronique et l'éthique du travail de contrôle, selon M. Seboui.

Selon le Directeur régional du commerce de l'Oranie, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a programmé un certain nombre de formations et d'ateliers au profit de ses personnels, notamment sur les nouveautés du secteur que l'Etat compte promouvoir, comme le commerce électronique (e-commerce).