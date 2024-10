Des mesures visant à faciliter la commercialisation de la pomme, du producteur au consommateur, mises en œuvre à partir de samedi dernier à Batna, ont été favorablement accueillies par les agriculteurs, a affirmé lundi le Secrétaire général de la Chambre de l'agriculture, Fateh Benmansour.

''Depuis trois jours, d'importantes quantités de pommes sont acheminées vers les marchés de gros des fruits et légumes d'Oued Athmania (Mila) et de Bouhmama (Khenchela), ce dernier marché jouxtant les pôles de production de pommes dans la wilaya de Batna, tels qu'Ichemoul, Inoughissen, Arris et Foum Toub'', a ajouté le responsable.

La vente ''du producteur au consommateur'' intervient en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui avait indiqué, lors du dernier Conseil des ministres, que des sanctions seraient prises à l'encontre des spéculateurs en matière de produits locaux à l'instar des pommes, qui étaient commercialisées aux prix des fruits importés, a rappelé M. Benmansour.

Le président de la Chambre de wilaya de l'agriculture, Yousfi Hamoudi, a indiqué, de son côté, qu'une réunion de coordination a été organisée à l'intention des arboriculteurs produisant des pommes à travers la wilaya, afin de leur expliquer en détail les nouvelles mesures leur permettant de commercialiser les pommes ''directement auprès des détaillants, dans des espaces mis à leur disposition à cet effet par les autorités publiques avec gratuité du transport à partir de leurs exploitations agricoles''.

Tous les producteurs de ce fruit dans la wilaya de Batna, pionnière en matière d'arboriculture fruitière, en particulier dans la production de pommes, ''ont été invités à participer à cet effort bénéfique autant aux producteurs qu'aux consommateurs'', selon le président de la Chambre de l'agriculture.

De nombreux agriculteurs, approchés par l'APS, ont fait part de leur satisfaction quant aux mesures prises par les pouvoirs publics pour maîtriser le prix des pommes, à l'instar de Nouara Khelifi, pomicultrice dans la zone de Rehaouat, à Haidoussa, qui a souligné que cela permettra de ''réduire la chaîne d'intermédiaires'', tandis qu'Imad Mourad, cultivateur de pommes à Lemsaïd, dans la commune d'Ayoun El Assafir, a estimé que la mesure ''permettra au fruit d'arriver jusqu'au consommateur à un prix acceptable''.

Au cours de l'actuelle saison agricole, la récolte de pommes dans la wilaya de Batna devrait atteindre près de 1,650 million de quintaux, avec un rendement avoisinant les 351 quintaux par hectare, en dépit du fait que les superficies destinées à la pomiculture aient été affectées par les grêlons à hauteur d'environ 30 pour cent.

La superficie totale plantée de pommiers est actuellement de l'ordre de 5.639,77 hectares, dont 4,696,69 hectares d'arbres productifs, selon les responsables.