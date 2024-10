Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu à Oran avec les délégations de plusieurs sociétés énergétiques mondiales, en marge de l'ouverture de la 12e édition du Salon: "Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC 2024)", indique un communiqué du ministère.

M. Arkab s'est entretenu lundi matin, au Centre de conventions d'Oran (CCO), "Mohamed Benahmed, avant le début de la cérémonie d'ouverture de la 12 e édition du NAPEC, avec la délégation de la compagnie américaine pétrolière et gazière "ExxonMobil", conduite par son vice-président, chargé de la recherche et de la prospection, John Ardill, sur les opportunités de partenariat et d'investissement et les concertations en cours avec Sonatrach pour développer les hydrocarbures, notamment le secteur pétrolier et gazier en amont.

Les relations de coopération et d'échange d'expertises et de transfert du savoir-faire, ont également été abordées lors de cette rencontre qui s'est tenue en présence du président de l'Agence nationale de valorisation des ressources hydrauliques (ANRH), des PDG de Sonatrach et de Sonelgaz et des cadres du secteur.

Le ministre a examiné, par ailleurs, avec la délégation de la société britannique "Harbour Energy," conduite par le vice-président pour l'Afrique du nord et le Moyen-Orient, Sameh Sabry, les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de l'énergie et les perspectives de leur développement, la société britannique ayant affiché sa volonté de renfoncer sa présence en Algérie, notamment dans la prospection des hydrocarbures, l'exploitation et le développement des gisements de gaz naturel avec Sonatrach.

Les deux parties ont abordé aussi les opportunités de coopération et les grandes opportunités d'investissement dans le domaine des industries pétrolière et gazière et en matière de réduction des émissions, de capture et de stockage du carbone et de réduction de l'empreinte carbonique, selon le communiqué du ministère.

A la veille de l'ouverture du "NAPEC 2024", M. Arkab s'est entretenu avec une délégation du groupe norvégien "Equinor" accompagnée de l'ambassadrice de Norvège en Algérie, Therese Loken Gheziel.

Le ministre s'est entretenu également avec une délégation de la société énergétique espagnole "CEPSA" conduite par son président exécutif, Maarten Wetselaar sur les relations de coopération avec la Sonatrach, se félicitant de la qualité de ces relations, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures et du développement de l'hydrogène vert.

Lors de son entretien avec une délégation de la compagnie énergétique américaine "Chevron" conduite par la vice-présidente chargée de l'exploration internationale, Liz Schwartz, M. Arkab a abordé l'état des relations de coopération avec la Sonatrach, après la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux sociétés portant les principes de base de l'approche future pour le développement des ressources en hydrocarbures dans les bassins d'Ahnet et de Berkine.

Les deux parties ont discuté également d'autres aspects de la coopération, notamment le transfert de connaissance et des technologies modernes ainsi que l'échange d'expertises, en particulier dans les domaines de l'exploration des hydrocarbures et du développement des puits, conclut le communiqué.