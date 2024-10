Le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a appelé, lundi à Alger, au renforcement des canaux de dialogue pour continuer à améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs.

Invité de la Radio nationale, M. Takdjout a précisé que "le renforcement des canaux de dialogue entre les différents acteurs et partenaires socioéconomiques et politiques est à même de renforcer le front ouvrier et de préserver les acquis réalisés tout en exigeant davantage d'améliorations pour atteindre le bien-être social escompté".

"Adopter les meilleures approches afin de consolider les acquis des travailleurs et syndicaux, et un dialogue permanent avec les partenaires sociaux, est essentiel pour garantir la transparence, et ce dans le respect total des lois de la République", a-t-il dit.

Il a réitéré son soutien à l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer un dialogue national "dans le cadre de la préservation de l'intérêt suprême de la patrie", réaffirmant "l'adhésion de l'UGTA au programme du président de la République et sa disposition à participer activement à le concrétiser, puisque ce programme vise à réaliser le décollage économique escompté devant renforcer le front ouvrier".

Soulignant "le legs historique et militant" de l'UGTA qui a vu le jour lors de la glorieuse Révolution un certain 24 février 1956, M. Takdjout a rappelé également les sacrifices de l'Union durant les années 1990 pour protéger la République".

Par ailleurs, le SG de l'UGTA a indiqué que la loi relative à l'exercice du droit syndical "porte plusieurs aspects positifs", axés sur la consécration de l'indépendance syndicale et l'élargissement de la base ouvrière et syndicale.