Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé une conférence nationale consacrée aux directives concernant la 2ème phase de l'opération de réintégration et à l'évaluation des préparatifs liés à l'organisation du championnat national des sports scolaires, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Dans le cadre d'une série de conférences, tenues par visioconférence, consacrées au suivi de la rentrée scolaire, M. Belaabed a présidé, samedi, une conférence nationale consacrée aux directives relatives à la 2ème phase de l'opération de réintégration, à l'évaluation des préparatifs pour l'organisation du championnat national des sports scolaires, et au suivi de la prise en charge des préoccupations soulevées au niveau des directions de l'éducation de wilayas", a précisé le communiqué.

Le ministre a, en outre, affirmé qu'après publication des résultats de la 1ère phase d'étude des requêtes de réintégration des élèves qui n'ont pas pu poursuivre leur parcours scolaire, menée au niveau des établissements scolaires, "les directions de l'éducation prendront en charge les requêtes restantes dans la 2ème phase, avant de mettre en place des mesures supplémentaires pour répondre aux autres requêtes, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, émises lors du Conseil des ministres du 22 septembre 2024".

Concernant les préparatifs liés à l'organisation du championnat national des sports scolaires, qui débutera janvier 2025, M. Belaabed a suivi un exposé sur les travaux réalisés par le comité en charge de ce dossier, soulignant "la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le succès de cette manifestation nationale, qui vise principalement à découvrir et à promouvoir l'élite sportive".

Par ailleurs, et "dans le cadre de l'évaluation du déroulement de la rentrée scolaire au cours des premières semaines, notamment en ce qui concerne la prise en charge rapide des différentes situations liées à la scolarisation des élèves, le ministre a écouté toutes les préoccupations soulevées dans chaque wilaya et la manière de leur traitement".

A ce propos, il a insisté sur "la nécessité de continuer sur la même lancée, de répondre instantanément et rapidement à toutes les préoccupations qui pourraient être soulevées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et de veiller à assurer l'accueil quotidien des citoyens jusqu'au 31 octobre 2024", conclut le communiqué.