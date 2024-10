Les participants au 1er séminaire national intitulé "La mission éducative des Zaouias : importance du rôle de cette institution religieuse dans la préservation de l'identité et du référent religieux nationaux", ont souligné, dimanche à Bordj Bou Arreridj, le caractère essentiel de ce rôle.

Le Cheikh Mohamed Mamoune El-Kacimi El-Houceini, Recteur de Djamaa El-Djazair et président de la ligue Rahmania des zaouïas scientifiques, a souligné dans une allocution prononcée lors de cette rencontre de deux jours abritée par l'université Bachir El Ibrahimi, que "les zaouïas authentiques ont rempli leur mission et ont constitué des forteresses musulmanes imprenables contre le colonisateur français, car elles ont su préserver l'identité nationale lorsque l'Algérie était soumise au pire colonialisme, et ont combattu son projet d'occidentalisation et de christianisation".

Tout comme la Zaouia a rempli sa mission dans le passé, durant la glorieuse Révolution, "elle lutte aujourd'hui contre l'aliénation culturelle et religieuse" a-t-il ajouté, soulignant la nécessité pour la Zaouia de "continuer à remplir sa mission globale afin de préserver le référent religieux de l'Algérie, caractérisé par la modération et l'inclusion du tissu culturel propre à la société algérienne".

Pour sa part, le président du séminaire, le Dr Ahmed Abou Anas Bousbaâ, directeur de la Zaouia Tahiria Kacimia de Bordj Bou Arreridj, a axé son intervention sur "la définition, le rôle, les principes et les valeurs de la Zaouia" et "la marginalisation et la dénaturation de ses chouyoukh et de ses savants à travers l'histoire", soulignant, dans ce contexte le caractère éducatif de la Zaouia qui a toujours contré "les idées étrangères à notre société et à notre religion".

Cette rencontre est "une occasion de mettre en lumière les contributions de la Zaouia en matière éducative et pédagogique à travers l'histoire, le combat contre le colonisateur français, et le rôle de la Zaouia dans la préservation de notre identité et de notre référent religieux et ce, depuis l’Emir Abdelkader jusqu’à la glorieuse Révolution", a déclaré, de son côté, le Pr Bouazza Boudersaya, Recteur de l'université Bachir El Ibrahimi.

La rencontre, organisée par l'Association Rahmaniya des Zaouias scientifiques et la Zaouia Tahiria Kacimia de Bordj Bou Arreridj, en coordination avec l'université Bachir El Ibrahimi, et sous la présidence d'honneur de Cheikh Mohamed Mamoune El-Kacimi El-Houceini, a vu la participation de chercheurs et d'universitaires de différentes wilayas du pays.