Des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ont été créés dans les dix nouvelles wilayas, en vertu d'un décret exécutif publié dans le Journal officiel (JO) N 68.

Selon le décret exécutif 24-326, signé par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le 1er octobre en cours, dix offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) ont été créés dans les wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier, et El Meniaa.

Ainsi, le personnel des offices de promotion et de gestion immobilière des wilayas d'origine concernés (Adrar, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Ouargla, Illizi, El Oued et Ghardaïa) seront transférés aux OPGI des wilayas nouvellement créés.

Il est également prévu d'effectuer un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, préparé par une commission spécialisée, dont les membres seront désignés par une décision conjointe entre le ministre des Finances et le ministre de l'Habitat, selon le texte.

Déclassement de terres agricoles pour la réalisation de logements et équipements publics dans plusieurs wilayas (JO)

Des parcelles de terres agricoles dans plusieurs wilayas viennent d'être déclassées pour la réalisation de logements et équipements publics, et ce, en vertu de trois décrets exécutifs publiés au Journal officiel (JO) n 68.

Dans ce cadre, le décret 24-318 signé le 29 septembre dernier, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, prévoit le déclassement de terres agricoles d'une superficie globale dépassant les 895 ha réparties sur 16 wilayas.

Il s'agit de la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer dans la commune de Oued Goussine (wilaya de Chlef), d'un poste de transformation électrique 60/30 kv à Ifelain Ilmathen et d'un poste terminal arrivée de gaz à Tala Hamza (wilaya de Béjaia), d'un centre national de données (wilaya de Blida), ainsi qu'un poste de transformation électrique 220/60kv et un lycée à Fréha (wilaya de Tizi Ouzou).

Dans la capitale, il est prévu de réaliser un projet de Logement promotionnel aidé (LPA) et d'une aire de stationnement du projet de 100 logements à Chéraga, un accès secondaire à l'école nationale préparatoire aux études d"ingénieur à Rouiba, et un hôpital de 120 lits à Reghaia.

Le déclassement concerne également des terres destinées à la réalisation d'un lotissements d'habitation de type social à Hammam Sokhna (wilaya de Sétif), d'un projet médico-social (wilaya de Sidi Bel Abbès), d'un poste de détente de gaz à Ain Berda, un collège à Eulma, une station d'épuration des eaux usées à Berrahel, un lycée, collège et un cimetière intercommunal à El Bouni, et d'un collège à Cheurfa (wilaya d'Annaba).

Il est prévu aussi la réalisation d'un projet de Logement promotionnel aidé (LPA) à Belkhir (wilaya de Guelma) d'un centre de maintenance à Oulténe et d'une base logistique frigorifique d'une capacité de 15.000 m3 à Maarif (wilaya de M'sila), de cinq projet de Logement public locatif (LPL) dans les commune de Bordj Bou Arréridj, quatre autres à Tixter, Ras el oued, et à El Hamadia (wilaya de Bordj Bou Arréridj), ainsi qu'une mosquée à Baghlia (wilaya de Boumerdès).

A Tipaza, il s'agit de la réalisation de l'extension d'une station de pompage avec réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de 5000 m3 à Hadjout, d'un projet de Logement promotionnel aidé (LPA) et équipements publics à Chaiba, d'un poste de détente de gaz à Tipaza, d'un poste terminal arrivée de gaz à Sidi Rached, d'un poste terminal départ de gaz à Bourkika, d'un projet de Logement promotionnel aidé (LPA) et de logement public locatif (LPL) et équipements publics à Bousmail, de trois écoles primaires à Bouharoun, Sidi amar et Cherchel, d'un projet de Logement promotionnel aidé (LPA) et équipements publics ainsi qu'un poste de détente de gaz à Douaouda.

La liste des projets prévus comprend également un stade multisports dans la commune d'Ain Defla, un lycée à Ain Torki et un projet de logement AADL à Miliana, un projet de Logement public locatif (LPL), un lycée, deux écoles primaires, et deux collèges à Khemis Miliana et une écoles primaire à Ain Bouyahia (wilaya de Ain Defla), et une zone industrielle à Sidi Khettab (wilaya de Relizane).

Selon le décret exécutif n24-317, des parcelles de terres agricoles d'une superficie totale de 757 ha, dans trois wilayas, sont déclassées dans l'objectif de réaliser des pôles urbains.

Ce pôles seront construits à El Afroun (wilaya de Blida) à Bazoul dans la commune de Taher (wilaya de Jijel) et à Sidi Amar (wilaya de Tipaza).

Quant au troisième texte (le décret exécutif n 24-316), il prévoit le déclassement d'une parcelle de terre agricole d'une superficie de 25 ha située à Staouéli (Alger) pour la réalisation d'un hôpital militaire universitaire.