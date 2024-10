La première vice-présidente du Forum des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), Farida Ilimi a présidé la séance d'ouverture du Forum des femmes parlementaires portant sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la démocratie et les droits de l'homme, a indiqué lundi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

En sa qualité de première vice-présidente du Forum des femmes parlementaires de l'UIP, Mme Ilimi a présidé la séance d'ouverture du Forum des femmes parlementaires, en présence de Mme Fouzia Ben Badis, membre du Conseil de la nation.

La séance a été marquée par un débat approfondi du projet de résolution présenté par la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme portant sur l'impact de l'IA sur la démocratie, les droits de l'homme et l'Etat de droit, indique-t-on de même source.

Les débats des participants ont porté, essentiellement, sur les dimensions de la résolution en ce qui concerne la violence fondée sure le genre, évoquant, dans ce sens, plusieurs questions clés, notamment le traitement par les parlements des politiques et résolutions relatives à l'IA, de manière à assurer le respect des droits de l'Homme et à interdire la violence fondée sur le genre, mettant l'accent sur la nécessité de protéger les droits des femmes.

Les participant ont également abordé les "moyens de renforcer les capacités des parlements dans le domaine de la législation et du plaidoyer pour parvenir à une gouvernance globale et équitable de l'intelligence artificielle, évoquant, en outre, le rôle des parlements en faveur de la participation de la femme au développement et à la gestion de cette technologie".

Aussi, les débats ont braqué la lumière sur le rôle des parlements de demander aux instances internationales et aux sociétés privées d'accorder la priorité aux technologies de l'IA tenant compte de l'aspect relatif à la violence fondée sur le genre et confortant les droits de l'Homme et l'égalité des sexes à l'échelle mondiale".

Par ailleurs, Mme Ilimi a pris part, auparavant, à la réunion du bureau des femmes parlementaires, lors de laquelle le prochain programme d'action du Forum a été arrêté, conclut le communiqué.