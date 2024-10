Le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Larbi Merzoug a présidé une réunion de coordination consacrée à la définition des axes liés au plan d'action sectoriel de transformation numérique pour les années 2025 et 2026, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique, le SG du ministère, Larbi Merzoug a présidé une réunion de coordination ayant regroupé les différents responsables des instances et des structures centrales, consacrée à la définition des axes liés au plan d'action sectoriel de transformation numérique pour les années 2025/2026", précise la même source.

Ce plan s'inscrit, ajoute le communiqué, "dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique à l'horizon 2030, approuvée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et mise en œuvre sous la supervision du Haut-Commissariat à la numérisation".

Concernant l'élaboration du plan d'action du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, "les instructions du ministre ont été rappelées sur la nécessité d'accélérer la cadence du processus de numérisation du secteur, selon une vision globale et intégrée, en recourant à la mutualisation des moyens".

Lors de cette réunion, il a été question de la nécessité "d'accorder la priorité aux axes relatifs à la numérisation des procédures au profit des citoyens et de conférer une plus grande efficacité à la gestion des affaires publiques, à travers l'amélioration des flux entre les structures, entre l'administration centrale et les Collectivité locales, ainsi qu'entre les secteurs, en sus de recourir aux mécanismes à même d'assurer la transparence et le traitement instantané".

Dans ce cadre, "l'accent a été mis sur l'importance de respecter les délais de réalisation de tous les programmes inscrits et de veiller au suivi de leur avancement", conclut le communiqué.