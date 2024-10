De nombreuses personnalités se targuent de se lever aux aurores et de se mettre au travail quand tout le monde est encore endormi. Plus productifs, ces lève-tôt seraient également plus épanouis.

On les appelle les "early-risers". Cette communauté de lève-tôt vit quand les couche-tard s'enfoncent encore dans leur oreiller. Frais comme des gardons, prêts à attaquer la journée quand d'autres finissent leur nuit, les lève-tôt se gargarisent d'avoir toute la journée devant eux.

Tic-tac. 4h30. Certaines personnalités profitent de l'aurore pour pratiquer des rituels matinaux: par exemple, l'actrice Gwyneth Paltrow fait des mouvements de yoga quand la première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, en profite pour réveiller son corps avec des mouvements de gymnastique. Le PDG d'Apple ou encore la rédactrice en chef de Vogue US, font partie de la longue liste de "people" qui apprécie de commencer tôt leurs activités. Au point de faire du réveil précoce un phénomène de mode.

Ces habitudes matinales seraient-elles la clé du succès ? Il semblerait en tout cas que se lever tôt contribue au bonheur, si on se fie aux conclusions d'une étude de l'université de Toronto au Canada parue dans la revue Emotion, en 2012. Celle-ci avait démontré que le bien-être émotionnel était supérieur chez ceux qui se levaient plus tôt. Les bénéfices d'être du matin seraient multiples dixit l'étude : meilleur sommeil, meilleur système immunitaire.

A l'inverse, le coucher tardif pourrait influer sur notre silhouette.

Une étude de l'Université de Berkeley (Etats-Unis), parue dans la revue scientifique Sleep, vient d'établir que les adolescents habitués à se mettre au lit à une heure avancée ont tendance à prendre plus de poids que les autres adolescents qui se mettent au lit à une heure raisonnable.