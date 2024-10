Des représentants du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) ont appelé samedi à Bilbao en Espagne, la jeunesse sahraouie à s'imprégner de la glorieuse Guerre de libération nationale, réitérant au passage la position indéfectible de l'Algérie en faveur de l'autodétermination au Sahara occidental.

"Je suis venue en tant qu'Algérienne pour réitérer la position constante de l'Algérie de soutien à la cause sahraouie", a indiqué dans une déclaration à l'APS, Aya Bouhssane, membre du CSJ en marge de la deuxième journée des travaux de la 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le peuple sahraoui.

Elle a notamment appelé la jeunesse sahraouie à s'inspirer de son homologue algérienne qui a été derrière le déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 et à se tenir comme un seul homme derrière son armée pour arracher la liberté et l'indépendance du Sahara occidental, relevant que "ce qui a été pris par la force, ne peut être récupéré que par la force".

De son côté, Oussama Aber, un autre membre du Conseil supérieur de la jeunesse, a relevé que les membres de la délégation algérienne ont pour objectif de mettre en lumière le rôle de la jeunesse pour faire avancer la cause sahraouie.

"Nous sommes également ici pour souligner la position de soutien inconditionnel de l'Algérie en faveur du Sahara occidental et ce jusqu'à ce que le peuple sahraoui puisse recouvrer son indépendance sur l'ensemble du territoire sahraoui", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : "L'Algérie, à travers sa jeunesse, se tient toujours aux côtés des causes justes comme les causes sahraouie et palestinienne".