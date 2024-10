Le président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a souligné que la réunion de coordination du Groupe parlementaire arabe, tenue en marge des travaux de la 149e session de l'Union interparlementaire (UIP), intervient dans une période « critique » pour la nation arabe et la cause palestinienne.

Président de la réunion de coordination, M. Boughali a affirmé que ces circonstances "exceptionnelles et sans précédent", imposées par l'entité sioniste usurpatrice, "doivent nous inciter à faire preuve de plus de solidarité et à réaffirmer notre position inaliénable en faveur des droits légitimes du peuple palestinien".

"Le devoir nous impose d'être pleinement disposés à y faire face et à relever tous les défis et menaces non négligeables auxquels notre nation est confrontée", at-il soutenu, mettant l'accent sur l'impératif d'exploiter toutes les tribunes. et d'activer la diplomatie parlementaire asiatique arabe à tous les niveaux pour une coordination et une action collective avec les autres groupes islamiques, africains et latino-américains disponibles, ainsi qu'avec tous les pays soutenant la cause palestinienne, à travers l'adoption d'une clause d'urgence que le Groupe arabe soumettra en apparence de pas reflétant l'éveil de la conscience humaine à travers la voix des peuples dans cette tribune parlementaire et le ralliement du droit contre l'injustice et l'oppression".

M. Boughali a, dans ce cadre, réitéré son appel à la communauté internationale et aux organisations régionales et internationales pour adopter des positions "fermes" vis-à-vis de ces violations et pratiques sionistes barbares contre les civils en Palestine et au Liban, mais aussi pour imposer des mesures juridiques "dissuasives".

Et de souligner que « notre responsabilité en tant que parlementaires ne se limite pas à légiférer, mais s'étend à la protection de la dignité humaine et à la réalisation de la justice. Soyons donc la voix de la vérité et le porte-étendard de la paix, et que nos jambes soit l'espoir d'un changement positif et de la réalisation de la justice et l'égalité devant la loi".



M. Boughali s'entretient à Genève avec le président du Parlement de l'Amérique latine et des Caraïbes (communiqué)

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s'est entretenu, dimanche à Genève (Suisse), avec le président du Parlement de l'Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), Rolando Patricio, et ce, en marge de la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Ces discussions "ont permis d'évoquer la nouvelle qualité de membre de l'APN, en tant que membre observateur au Parlement de l'Amérique latine et des Caraïbes, outre les perspectives de coopération prometteuses entre les deux instances, au vu notamment des relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et les pays membres du Parlatino", précise le communiqué.

A cette occasion, M. Patricio a affirmé que "la présidence algérienne actuelle de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), constituera une opportunité précieuse pour approfondir la coopération parlementaire et créer un espace arabo-latino-américain, en sus de l'apport positif de l'Algérie au sein de cette instance parlementaire, notamment en ce qui concerne l'échange d'expériences en matière d'action législative".

Les deux parties ont exprimé "leur satisfaction quant à la convergence de vues concernant nombre de questions d'actualité et d'intérêt commun", conclut le communiqué.

Le député Bouchouit appelle à Genève à mobiliser les soutiens autour de la clause d'urgence sur la Palestine

Le député à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Anouar Bouchouit, a insisté, à Genève (Suisse), sur la nécessité de mobiliser les soutiens autour de la clause d’urgence sur la Palestine, et ce lors de sa participation à la réunion du comité de travail dans le cadre des réunions de la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de sa participation en qualité de membre représentant de l’Algérie à la réunion du comité de travail issu de la réunion de coordination du Groupe parlementaire arabe, le député Bouchouit a souligné l’impératif de "coordonner avec les Etats qui ont voté lors de la session précédente en faveur de la clause d'urgence sur la Palestine", mettant en avant l’importance de "préserver les acquis et d'œuvrer à obtenir de nouvelles voix en faveur de cette clause".

A noter que la réunion de travail a été présidée par le président du Conseil consultatif omanais, en sa qualité de président du comité composé de l'Algérie, de la Palestine, de la Jordanie, de l'Irak et du Sultanat d'Oman, selon la même source.