Les efforts de l'Algérie en matière de logement, de développement urbain et de coopération internationale ont été soulignés lors du Forum de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), « Bridge for Cities 2024 », organisé à Vienne sous le thème "Solutions innovantes pour les villes de demain".

Intervenant en tant que panéliste, le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, qui a représenté l'Algérie à cet événement tenu du 9 au 11 octobre en cours, a souligné l'importance du dialogue et d'échange d'idées et de propositions. de solutions adaptées aux défis urbains, en mettant en relief les stratégies des différents programmes nationaux, engagés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec un accent particulier sur des secteurs prioritaires tels que l'emploi, le logement, le transport , les services, la gestion des déchets et la consommation d'énergie.

M. Djellaoui a mis en avant les efforts de l'Algérie dans le secteur du logement, avec plus de deux millions de logements construits jusqu'à 2024 et un objectif similaire au titre du programme quinquennal 2025-2029.

A ce titre, il a souligné l'impact social du secteur du logement qui contribue à l'élimination de la pauvreté, à la création de l'emploi et à la faveur de l'investissement dans le secteur du bâtiment, tout en précisant que la production des matériaux nécessaires se font localement et à des prix compétitifs grâce aux coûts réduits de l'énergie et à la maind'œuvre qualifiée, formée localement dans les centres de formation professionnelle. Ces centres accueillent des chômeurs bénéficiant d'une allocation chômage, mise en place par le gouvernement pendant la formation, notamment dans le secteur du bâtiment.

Par ailleurs, et au cours du segment consacré à la discussion interactive, M. Djellaoui a relevé que la génération de nouvelles opportunités d'emplois s'ouvre également grâce au développement économique, par la réalisation d'infrastructures portuaires et ferroviaires ainsi que par les mégaprojets, notamment le projet du phosphate qui valorise la création d'emplois, initié par le président de la République.

Les stratégies environnementales, telles que la gestion des déchets et la promotion d'une économie verte, ont été mises en avant également par M. Djellaoui, tout comme les efforts pour développer les énergies renouvelables et l'hydrogène.

Il a aussi mis l'accent sur la numérisation des secteurs en Algérie, la transition énergétique et le soutien à l'innovation à travers le lancement de start-up, contribuant à la réduction du chômage et au développement économique en appelant à la coopération pour un avenir urbain meilleur.

En conclusion, M. Djellaoui a appelé à une coopération renforcée entre les villes des pays du Nord et du Sud, à travers des jumelages, pour partager des solutions adaptées aux réalités locales et relever les défis climatiques et socio-économiques mondiaux.