La 12e édition du Festival international de calligraphie arabe se tiendra du 28 au 31 octobre à la Maison de la culture Hassan El-Hassani de Médéa, avec la participation de nombreux calligraphes nationaux et étrangers, a-t-on appris dimanche auprès du commissaire du Festival.

Déclinée sous le slogan "A la Palestine, victoire et fidélité", cette édition rend hommage au parcours de l'artiste plasticien et ancien directeur du Musée public national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, Mustapha Belkahla, décédé en 2023, a fait savoir le commissaire du Festival international de calligraphie arabe, Abderrazak Karabernou.

Soixante-deux calligraphes, dont quarante sont issus de 21 wilayas du pays, et 22 calligraphes étrangers venus, entre autre, de Syrie, Egypte, Tunisie, Turquie, Jordanie, Lybie et d'Arabie Saoudite, sont attendus à cette manifestation culturelle, a-t-il ajouté.

Plus de 120 œuvres calligraphiques de style classique et en lettrisme ont été sélectionnées par le comité de participation du Festival et seront exposées lors de cette édition qui sera ponctuée par l'organisation d'ateliers et de communications sur le sujet animés par des calligraphes professionnels, a-t-il encore noté.

Un concours sera organisé durant ce Festival et les trois meilleures œuvres en calligraphie classique et en lettrisme seront récompensées au terme de la compétition, a conclu le commissaire du Festival.