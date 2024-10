Le coup d'envoi des 7èmes journées chirurgicales consacrées aux malformations congénitales complexes chez l'enfant, organisées en coordination avec les médecins spécialistes de l'hôpital Mère-Enfant de Sidi Mabrouk, à Constantine, a été donné, samedi, à l'Etablissement. hospitalier public (EPH) d'Ain Touta (Batna).

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 17 octobre, donnera lieu à la réalisation de plus de 100 interventions chirurgicales, dont 30 qualifiées de nature "complexe", a indiqué le directeur de l'EPH d'Ain Touta, Noureddine Nafissi.

Le même responsable a précisé, en marge du lancement de ces journées en présence du wali de Batna, Mohamed Benmalek, que tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour la réussite de cet événement, notamment le personnel médical spécialisé dirigé par les professeurs Hicham. Choutri de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Mère-Enfant de Constantine et Hiyam Louchan de l'EPH d'Ain Touta.

Pour la première fois, un atelier de formation sera organisé à l'intention d'une quarantaine de chirurgiens pédiatriques venus de plusieurs wilayas du pays, en plus d'une retransmission en direct d'interventions par laparoscopie destinée à traiter diverses anomalies des voies urinaires chez l'enfant, a ajouté M. Nafissi.