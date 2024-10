Le secteur de la santé de la wilaya de Tissemsilt a été renforcé par quatre nouvelles ambulances, a-t-on appris, samedi, auprès du directeur de la Santé et la Population, Bahaeddine Fatmi.

La réception de ces ambulances a été effectuée en deux lots, dans le cadre du programme complémentaire de développement du secteur de la santé consacré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la wilaya de Tissemsilt.

Il a souligné que 10 ambulances ont été réceptionnées, dans un premier lot, annonçant que d'autres opérations d'acquisition de 16 autres ambulances suivront, sachant que le secteur a bénéficié de 30 ambulances au titre du même programme.

Le même responsable a affirmé que les ambulances réceptionnées devront renforcer le parc du transport du secteur de la santé, notamment les communes éloignées, ce qui facilitera les opérations de transport des malades de et vers les hôpitaux de la wilaya.

Il a ajouté que les blocs opératoires des établissements publics hospitaliers de la wilaya de Tissemsilt, Bordj Bounâama et Theniet EL Had ont été renforcés, dernièrement, par des appareils de réanimation et anesthésie dans le cadre du budget de la wilaya.