Près de 700 femmes, de différents âges, ont bénéficié de la campagne de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, dans le cadre des caravanes de prévention "Octobre rose" initiées par la direction de la Santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Placées sous le signe "N'hésitez pas, votre consultation paix et quiétude", ces caravanes, lancées depuis le début du mois d'octobre, permettent aux femmes, âgées de 25 à 65 ans, de profiter de consultations et diagnostic gratuits, conseils, imagerie médicale (mammographie), pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, au niveau des polycliniques de proximité existantes dans les communes de Rouissat, Ouargla, Hassi-Messaoud, Hassi-Benabdallah et El-Borma, a indiqué le DSP d'Ouargla, Tarek Belbey.

Encadrées par un staff médical spécialisé et paramédical, ces caravanes, qui se poursuivent tout au long du mois d'octobre, avec le concours d'associations locales, dont "Manbâa El-Hayat" et "Kafil El-Marid", assurent des consultations et prodiguent des conseils sur la nécessité du dépistage précoce et périodique pour éviter des complications médicales, en plus de la prise en charge psychologique des personnes cancéreuses et la distribution de dépliants et affiches explicatifs de cette pathologie.

Pour une meilleure prise en charge des malades, les structures de santé ont été dotées de moyens nécessaires pour prendre en charge en urgence les cas confirmés, a fait savoir la même source, en signalant que cette campagne cible le plus grand nombre de femmes, notamment celles issues des zones rurales et enclavées.

La prise de conscience en milieu sociétal de l'importance du dépistage précoce des cancers et leur prévention, en plus de la mise en place de moyens préventifs et curatifs, font partie des objectifs de cette campagne d'envergure.

Approchées par l'APS, de nombreuses femmes ont fait preuve d'une grande conscience des risques de cette maladie dangereuse, en vue de s'en prémunir et de la prendre en charge, éventuellement, dans ses premiers stades.

Ces caravanes vont sillonner prochainement les régions enclavées et rurales de la wilaya, dont les localités de Debbiche, Afrane, El-Ogla, Ghars-Boughoufala (commune de N'goussa), Aouinet-Moussa (Sidi-Khouiled) et Sokra (Ouargla).

Pour permettre au plus grand nombre de femmes de tirer profit de cette campagne préventive, la DSP de la wilaya d'Ouargla a diffusé via sa page sur les réseaux sociaux de spots d'information sur le cancer du sein et du col de l'utérus et son nécessaire dépistage précocement.

La wilaya d'Ouargla dispose d'un centre anticancéreux, encadré par un staff médical et paramédical algéro-cubain, ainsi que d'un service de médecine nucléaire à l'établissement public hospitalier "EPH-Mohamed Boudiaf", offrant leurs prestations aux patients issus de la wilaya mais aussi d'autres régions du pays.