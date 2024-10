Au moins huit personnes sont mortes après de fortes pluies au Brésil, qui ont aussi laissé plus d'un million de foyers sans électricité dans l'Etat de Sao Paulo, ont indiqué samedi les autorités.

Jusqu'à 100 millimètres de pluie par jour, des vents de 100 km/h, de la grêle : certaines régions du centre et du sud-est du pays sont touchées depuis vendredi par de fortes tempêtes, selon l'Institut national de météorologie (Inmet).

Dans l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, sept personnes sont mortes, pour beaucoup à cause de chutes d'arbres et de murs effondrés, a rapporté la Défense civile de l'Etat.

A Brasilia, un soldat est mort et un autre a été blessé par la chute d'un arbre, alors qu'ils retiraient un drapeau devant le quartier général de la police militaire, selon le commandement militaire de la région.

Une grande partie de la ville de Sao Paulo s'est retrouvée dans l'obscurité et au moins 1,6 million de foyers sont privés d'électricité, a indiqué le groupe énergétique Enel.

"Dans certaines localités, des tronçons entiers du réseau ont été endommagés et il faudra reconstruire des kilomètres de réseau, remplacer des poteaux, des transformateurs et d'autres équipements", a précisé le groupe dans un message.

Ces fortes pluies surviennent après une des pires périodes de sécheresse que le Brésil a connu depuis le début des relevés, un temps sec qui a favorisé la propagation d'incendies.

A Brasilia, les fortes pluies ont été accueillies avec soulagement, après un record de plus de 165 jours sans pluie.