La vie des enfants en Palestine et au Liban est "déchirée de manière inimaginable", a déploré la directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Catherine Russell.

"Des dizaines de milliers d’enfants sont morts. Des milliers d’autres sont en captivité, déplacés, orphelins, déscolarisés et souffrent de traumatismes causés par la violence et la guerre", a déclaré Mme Russell dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Appelant à la protection des civils, y compris les enfants, les travailleurs humanitaires et les infrastructures civiles, notamment les écoles et les établissements de santé, la responsable a aussi plaidé pour un accès "sans entrave" à l’aide vitale, soulignant que "ces obligations sont manifestement bafouées".

Qualifiant de "honteuses" la mort et les souffrances des enfants, elle a indiqué que "les effusions de sang et les horreurs quotidiennes pour les enfants sont un affront aux valeurs les plus fondamentales de l’humanité".

"La violence contre les enfants, les plus vulnérables d’entre nous, doit cesser", a-t-elle poursuivi.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, l'entité sioniste poursuit une offensive brutale contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 42.200 martyrs, principalement des femmes et des enfants, et plus de 98.300 blessés, tandis qu'au Liban plus de 2.255 personnes sont tombées en martyrs.