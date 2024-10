La direction de la Protection civile de la wilaya de Nâama a lancé, samedi, une caravane de sensibilisation ciblant les citoyens résidant au niveau des cités se trouvant à proximité des oueds, dans le cadre de la prévention des crues pouvant être provoquées, en hiver, at-on informé de cette direction.

Le chef du service de prévention auprès de la direction locale de la Protection civile, le capitaine Medjahed Slimane, a souligné que cette caravane, organisée en collaboration avec les directions des ressources eau et des travaux publics, a été lancée à partir de la cité. Moulay Hachemi" de Aïn Sefra pour sillonner différentes agglomérations et villages, ainsi que les cités des communes de Aïn Sefra, Moghrar, Mecheria, Djeniene Bourezk et Sfisifa, et ce, jusqu'a fin octobre en cours.

Cette campagne touchera également les élèves des établissements scolaires des différentes communes, afin de les sensibiliser aux dispositions préventives efficaces pour faire face aux risques d'inondations, notamment en provoquant de déverser les débris de construction et les déchets inertes dans les oueds et les déchets solides dans les égouts, entre autres, a ajouté le même responsable.

L'objectif de cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre les risques d'inondations, a été initiée par la Direction générale de la Protection civile, au début de ce mois, sous le slogan « Une chaleur sûre... Un hiver sans accident".