La direction de l'Environnement de la wilaya de Tlemcen vient de signer une convention de coopération avec la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP) et la commune du chef-lieu de wilaya en vue d'encourager l'économie verte (économie circulaire), a-t-on appris de la directrice de l'Environnement, Rafika Belhadj.

Mme Belhadj a indiqué à l'APS que cette convention, inscrite dans le cadre de la démarche visant à activer le partenariat entre les ministères de l'Environnement et des énergies renouvelables et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, porte sur la fabrication de bacs métalliques de formats nouveaux à ouvertures multiples pouvant être utilisés dans la collecte d'une quantité maximale de bouteilles en plastique afin de pouvoir préserver la propreté de l'environnement et à inculquer cette culture aux citoyens.

La même responsable a fait savoir que les bacs, actuellement en cours de fabrication au niveau des ateliers de ferronnerie des établissements de formation, à l'aide de matières premières fournies par la commune de Tlemcen, seront installés à travers les axes routiers et les voies de communication connues pour leur forte densité de population et par une forte mobilité des citoyens, tant au sein du tissu urbain, des établissements universitaires, les terrains de sport et autres, et ce, afin de permettre aux citoyens de collecter le maximum de bouteilles en plastique.

La quantité de bouteilles devant être collectée dans les bacs et récupérée par le Centre d'enfouissement technique (CET) de Chetouane, sera revendue aux entreprises économiques privées spécialisées dans le recyclage des déchets, qui à leur tour sont appelées à contribuer avec les stagiaires des centres de formation professionnelle à l'embellissement du cadre de vie des citoyens, à la faveur de campagnes de plantation d'arbres et de ravalement des façades, a-t-on noté.