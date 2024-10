La destination Algérie est "de plus en plus attractive" pour les touristes étrangers dont le nombre "augmente annuellement", a souligné à Tizi-Ouzou, le chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, Abdelhamid Terghini

Présent à Tizi-Ouzou pour le lancement de la rentrée pour les stagiaires de l’Institut national d’hôtellerie et de tourisme (INHT), M. Terghini a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année de formation hôtelière, que le nombre des entrées de touristes étrangers enregistré en 2023 est "très encourageant et démontre l’efficacité de la stratégie de promotion de la destination Algérie adoptée par le secteur".

"En 2023, l’Algérie a enregistré un chiffre très encourageant d’entrées de touristes étrangers par rapport aux années d’avant la pandémie de la COVID-19. La moyenne des entrées durant les 10 années d’avant la pandémie était de 2 millions, diaspora y compris, mais en 2023 nous avons enregistré 3,3 millions d'entrées, dont 2,2 millions d’étrangers", a indiqué le responsable.

Selon lui, ces chiffres démontrent "une avancée substantielle en matière d’amélioration de la visibilité de notre pays et de l’attractivité de la destination Algérie".

M. Terghini a rappelé que l’objectif fixé par la Stratégie nationale de développement du secteur est d’atteindre les 10 millions de touristes à l’horizon 2030. "Nous travaillons pour que le nombre des entrées augmente d’année en année pour atteindre cet objectif", a-t-il dit.

La formation, avec la mise en valeur des sites touristiques, est l’un des piliers de la démarche visant à promouvoir la destination Algérie et à améliorer le service touristique, a estimé M. Terghini.

"Tous les moyens sont mobilisés pour assurer aux stagiaires une formation de qualité au niveau des instituts de formation hôtelière, dont celui de Tizi-Ouzou", a-t-il ajouté, relevant que ces formations ouvriront aux stagiaires les portes de l’emploi, une fois le diplôme en poche.

S’agissant du volet infrastructurel, le même responsable a rappelé que l’Algérie dispose actuellement de 1.600 hôtels en activité totalisant environ 160.000 lits.

A l’horizon 2030, il est prévu la réception d’environ 150.000 à 250.000 nouveaux lits, a-t-il dit, en observant que sur les 2.000 projets d’établissements hôteliers agréés par le ministère, 800 sont déjà en réalisation.