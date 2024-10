La Banque d'Italie maintient à 0,6% sa prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) pour 2024, selon ses dernières estimations publiées vendredi.

"Sur la base de nos projections macro-économique les plus récentes, le PIB augmentera de 0,6% (de 0,8% en excluant la correction des effets de calendrier) et augmentera au cours des deux années suivantes plus de 2% au total", écrit la Banque d'Italie dans son rapport, soit de 1% en 2025 et de 1,2% en 2026.

L'institution avait déjà estimé en juin déjà que la hausse du PIB serait de 0,6% cette année.

Pour l'ensemble de l'année, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni tablait jusqu'ici sur une hausse du PIB de 1%, alors que l'Institut national des statistiques (Istat) a revu à la baisse l'acquis de croissance constaté fin juin, à 0,4%, contre 0,6% auparavant.

Mardi, le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti avait reconnu devant le Parlement que cette révision à la baisse de l'acquis de croissance "rend plus difficile de parvenir à une croissance réelle du PIB de 1% pour l'année en cours".

Avec cette estimation d'une croissance de 0,6% sur l'ensemble de l'année, la Banque d'Italie se montre plus prudente que la Commission européenne, qui a tablé sur 0,9% en mai, ou le Fonds monétaire international (FMI), qui l'a estimée à 0,7% en juillet.

En ce qui concerne l'inflation, la Banque d'Italie table sur 1,1% en 2024 et 1,6% par an pour les deux années suivantes.