Les services de la Sûreté de la wilaya d'El-Meghaïer ont démantelé un réseau criminel organisé composé de sept (7) individus et saisi une quantité de métaux précieux (35 kg d'or et 37 kg d'argent), rapporte dimanche un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

L'opération a été menée après la surveillance des mouvements suspects des membres de ce réseau criminel spécialisé dans le trafic illicite de métaux précieux, indique le document.

Elle a permis l'arrestation d'un individu à bord d'un camion semi-remorque venant d'une wilaya du Sud, dont la perquisition a abouti à la découverte de 35 kg d'or, 37 kg d'argent, 5 milliards et 416 millions de centimes, et 270 milles 500 dollars cachés dans un repaire secret, précise le texte.

La poursuite des investigations sous la supervision du parquet territorialement compétent, s'est soldée par la récupération de 21 véhicules touristiques et utilitaires ainsi que l'interpellation des autres membres de ce réseau criminel au niveau des wilayas de Sétif, Tébessa et Alger, ajoute la même source.

Après achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le Pôle pénal spécialisé d'Ouargla, conclut le communiqué.