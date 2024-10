Cinq (05) personnes sont décédées et 246 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas, indique dimanche un communiqué la Protection civile.

En outre, les secours de la Protection civile de la wilaya de Laghouat ont prodigué des soins de première urgence à 5 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO), émanant du chauffe-bain de leur habitation, dans la commune et daïra de Gueltat Sidi Saâd.

Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a permis l'extinction de 32 incendies à travers plusieurs wilayas.

Djelfa : un mort et deux blessés (Protection civile)

Une personne est décédée et deux (2) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dimanche dans la wilaya de Djelfa, à-on prévenu des services de la Protection civile.

Les secours du centre avancé de l'Oued Sder, appuyés par l'unité principale du chef lieu de wilaya, sont intervenus à la suite d'une collision frontale entre un véhicule touristique et un camion, au lieu-dit Ras Errih de l' axe de la RN 1, dépendant Djelfa à Laghouat, a indiqué le chargé de communication auprès de la direction de la Protection civile, le lieutenant Abderrahmane Khadher.

L'accident a causé la mort d'une personne âgée de 55 ans et des blessures à deux (2) autres personnes âgées de 25 et 26 ans, assistées sur place, avant leur évacuation vers l'hôpital Moudjahid Muhad Abdelkader de la ville de Djelfa , selon la même source.