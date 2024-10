L'ancien journaliste de l'agence Algérie Presse Service Larbi Oussedik, est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt avait débuté sa carrière professionnelle en tant que journaliste à l'APS en 1965. Il était connu pour son professionnalisme, sa compétence et ses hautes qualités morales, ce qui lui a valu de gravir les échelons de la responsabilité et d'assumer plusieurs postes dont celui de rédacteur en chef du service politique et de directeur de la coopération.

Il a été également correspondant de l'APS à Paris et Moscou.

Le regretté Larbi Oussedik sera inhumé cette après-midi au cimetière d'El Alia (Alger).

En cette douloureuse circonstance, le Directeur général de l'APS, M. Samir Gaid, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, implorant Dieu le Tout puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis.