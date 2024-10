Selon les statistiques. La JSK n'y arrive pas contre le CSC.

Fiche technique

Stade Hocine-Aït-Ahmed Temps chaud, affluence nombreuse, arbitres : MM. Dahar, Bouteiba et Rezg

Buts : Dib (13’,61’ et 64’) CSC, Boudebouz (37’ sp et 90’+7 sp) JSK.

Averts : Mokeddem (25’) JSK. Bouguerra (40’), Dib (62’), Boussouf (86’) CSC.

Exp. : Merbah (55’) CSC.

JSK : Berrabah , Hamidi, Koné, (Mammeri 90’+3), Mokeddem, Benzaïd, Kanouté, Chekkal (Berkane 70’), Boudebouz, Boualia , (Nezla 90’+3), Redjem, (Adjout 76’) Bwalya,(Ouattara 70’)

Ent : Benchikha

CSC : Boussouf, Benchaïra, (Meddahi 82’), Belhocini, (Tapsoba, 82’), Baouche (Bellaouel 88’), Dib,Temine, (Omoyele 86’), Merbah, Derradji, Bouguerra Boudrama, Tahar, (Rebiaï 58’)

Ent : Madoui

Selon les statistiques, la JSK n'y arrive pas contre le CSC, samedi soir les hommes de Abdelhak Benchikha se sont inclinés (2-3) sur le terrain de Hocine Ait Ahmed Stadium, plombés par les hésitations de leur gardien Sif eddine Benrabah, un peu de malchance et un jeu sans ressort, la formation de Djurdjura s'est inclinée à domicile face au CS Constantine

2-3 (mi-temps 1-1), en match disputé samedi soir au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi-Ouzou, comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue 1 mobilis de football. Avec l’ouverture du score par le CSC à la 13e minute, grâce au capitaine Dib. Ce dernier a suivi un tir de Tahar repoussé par le gardien Benrabah et l’a transformé en but.

Ce but a déstabilisé les locaux, qui ont intensifié leurs attaques pour revenir au score rapidement. Redjem a failli y parvenir avec une frappe depuis la ligne de la surface de réparation, mais Boussouf a réalisé un arrêt décisif, sauvant son équipe d’un but certain.

Le gardien constantinois a réalisé une première mi-temps de haut niveau, offrant confiance et sécurité à ses coéquipiers grâce à ses interventions réussies. La JSK a obtenu un penalty après une faute sur Hamidi dans la surface, confirmée par l’arbitre Dahar avec l’aide de la VAR.

Le penalty a été transformé avec succès par Boudebouz à la 37e minute.

Les "Canaris" ont dominé les débats, mais sans réussir à égaliser. En seconde période, le club constantinois est parvenu à corser l'addition grâce au capitaine Dib (61e). Le CSC, qui restait sans la moindre victoire depuis la 2e journée (à domicile face au MCA match nul 1/1, retrouve le sourire avec ce retentissant succès, infligeant par l'occasion à la JSK son deuxième revers depuis le début de la saison après celui concédé face au MCA a Tizi (1-2).A l'issue de ce résultat, la JSK (5e, 6 pts) échoue à réduire l'écart avec le leader et voisin de la vallée de la Soummam olympique Akbou (1er, 09 pts), alors que le CSC remonte à la 4e place avec

6 points, durant la deuxièmes période le premier responsable technique des verts et jaune Abdelhak Benchikha a essayer plusieurs variante afin de revenir dans le match a incorpore plusieurs éléments tels Ouattara et Adjout à la place de Bwalia, Chekkal et Redjem. Cependant, et malgré les nombreuses tentatives de Boualia et ses coéquipiers, ces ajustements n’ont porté leurs fruits qu’à la 90’+5, lorsque Berkane a été fauché dans la surface par Bellaouel, entraînant un penalty pour la JSK, Boudebouz a transformé le tir avec succès à la 90’+9.

L’arbitre Dahar a finalement sifflé la fin du match sur une victoire méritée du CSC et une défaite amère pour la JSK, qui pourrait peser lourd sur le moral de l’équipe. Cette défaite est d'autant plus préoccupante qu’elle s’ajoute à une autre récente au stade Hocine-Aït- Ahmed le CS Constantine qui restait sur un match nul à domicile face au Mouloudia d’Alger lors de la 3e journée s’est racheté ce samedi en empochant trois points précieux à l’extérieur grâce au hatrick de son attaquant Dib qui inflige à la JS Kabylie sa deuxième défaite de la saison et à domicile après le revers concédé face au MC Alger lors de la 1ère journée. Ce nouveau succès confirme la suprématie du CSC sur la JSK lors de ces dernières années.

À l’issue de ce résultat, le CS Constantine rejoint la JS Kabylie à la 4e place avec six points.

F. Y

Abdelhak Benchikha : JSK " j’assume pleinement la défaite " : Nous avons bien joué, mais nous avons commis des erreurs catastrophiques qui nous ont coûté la défaite”, a-t-il déclaré avec honnêteté. L’entraineur de la JSK Benchikha a également attiré l’attention sur les statistiques récentes de son équipe, invitant les observateurs à analyser de près les performances offensives lors des trois derniers matchs. “Vous pouvez compter combien de fois l’équipe est parvenue jusqu’au but dans ces trois rencontres”, a-t-il précisé, en laissant entendre que malgré la création de nombreuses occasions, les résultats n’ont pas suivi, notamment en raison des erreurs mentionnées. On fera tout pour corriger nos erreur a l’avenir la JSK va revenir fort dans les jours a venir

Khierddine Madoui Entraineur : CSC : “Je remercie les supporters de la JSK et ses responsables pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité”, a-t-il déclaré. “C’est ma première fois à Tizi Ouzou. Ils ont fait preuve d’hospitalité, ils donnent une bonne image du sport. J’espère que les autres suivront Tizi Ouzou. ”La rencontre, qui s’est disputée dans un climat intense et passionné, a vu le CSC réaliser une performance solide face à une JS Kabylie toujours redoutable sur son terrain. Malgré une atmosphère bouillante, les joueurs du CS Constantine ont su garder leur sang-froid et se sont imposés dans un match riche en rebondissements. Madoui n’a pas manqué de féliciter ses joueurs pour leur détermination et leur discipline sur le terrain : “Nous savions que ce match allait être difficile, mais les joueurs ont fait preuve d’un grand mental. Ils ont respecté les consignes et ont su exploiter les opportunités au bon moment.

F. Y