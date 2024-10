Sur une courbe ascendante, l'équipe nationale de football tentera de valider son billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025, en affrontant lundi le Togo au stade de Kégué à Lomé (17h00 algériennes), dans le cadre de la 4e journée (Gr. E) des qualifications. Auteurs de leur troisième victoire en autant de matchs, jeudi dernier à Annaba face au même adversaire (5-1), les "Verts" auront à cœur de sceller définitivement leur qualification avant terme, sans attendre l'issue des deux dernières journées, prévues en novembre prochain.

Confortablement installée en tête du classement avec 9 points, soit cinq longueurs de plus que son poursuivant direct la Guinée- équatoriale, l'Algérie aura bien des atouts à faire valoir, pour éviter toute mauvaise surprise face à une équipe togolaise qui va chercher un sursaut pour l'orgueil et surtout resté dans la course à une éventuelle qualification.

Sur le plan de l’effectif, le coach national Vladimir Petkovic aura l'embarras du choix pour composer un onze conquérant, en dépit de l'absence pour cause de blessure des défenseurs, Mohamed Farsi, touché vendredi à l'entrainement et Jaouen Hadjam, arrivé en sélection légèrement blessé lundi dernier et pas encore totalement rétabli. Lors de la conférence de presse d'après-match à Annaba, Petkovic a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des changements face aux "Eperviers", notamment sur le plan défensif. "Même si nous avons gagné 5-1, il y a vraiment beaucoup de choses à corriger. En première période, nous avons été un peu naïfs sur le plan défensif où nous n'avons pas bien gérer les un contre un", a-t-il regretté. Les coéquipiers du défenseur Aïssa Mandi, qui a fêté jeudi sa 100e sélection, auront en face à un double objectif: assurer une qualification avant terme pour la CAN-2025 et préserver la bonne dynamique.

De son côté, le Togo, sèchement battu pour la première fois dans ces qualifications, n'aura plus droit à l'erreur, d’autant qu'il a été relégué à la troisième place, à l'issue de la victoire de la Guinée-équatoriale à la maison face au Libéria (1-0). Le sélectionneur du Togo, Nibombé Daré a relevé la nécessité d'analyser ce qui n'a pas marché jeudi à Annaba, pour tenter de réagir à Lomé et se relancer dans ces qualifications.

"Nous allons regarder les vidéos et voir où se situent vraiment nos erreurs et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Mais très vite puisqu'on n'a pas le temps, car le match retour devant l'Algérie est dans trois jours à Lomé. On doit se baser sur ce qui a été une réussite pour mieux aborder le match de lundi." Le match Togo-Algérie sera dirigé par un trio arbitral de la RD Congo, conduit par Jean-Jacques N'dala Ngambo, assisté de ses compatriotes Nabina Blaise Sebutu (1er assistant) et Guylain Bongele Ngila (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est Masangune Louis Mwamba.

Dans l'autre match de cette poule E, la Guinée-équatoriale (2e, 4 pts) se rendra à Monrovia pour affronter lundi la lanterne rouge le Libéria (4e, 1 point) à 17h00 (algériennes). Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Blessé à l'entrainement, Farsi est forfait face au Togo (FAF)

Le défenseur international algérien, Mohamed Farsi, victime d'un choc lors de la séance d'entraînement de vendredi est contraint de déclarer forfait pour la rencontre face au Togo, prévu lundi au stade de Kégué à Lomé (17h00, heure algérienne) pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires (Gr.E) de la CAN 2025, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) samedi sur son site officiel.

Le joueur qui devra passer des examens médicaux approfondis, n'effectuera pas le déplacement à Lomé ce samedi , informe la même source. La veille (vendredi), le défenseur latéral de la sélection algérienne de football, Jaouen Hadjam, avait déclaré forfait pour le rencontre face au Togo.

"Arrivé en sélection légèrement blessé lundi dernier, Jaouen Hadjam, pas encore totalement rétabli, ne sera finalement pas du voyage au Togo ce samedi en prévision de la rencontre prévue face au pays hôte ce lundi au stade de Kégué, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025.", a écrit la FAF sur son site. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a décidé vendredi de libérer le joueur qui va rejoindre son club dès demain matin (samedi), a ajouté la FAF.

A l'issue de la 3e journée des éliminatoires du groupe E, l'Algérie, large vainqueur jeudi soir face au Togo (5-1), au stade du 19-mai 1956 d'Annaba, trône en tête avec 9 points, devant la Guinée-équatoriale (4 pts). Le Togo suit à la 3e place (2 pts), alors que le Libéria ferme la marche avec 1 point.

Lors de la 4e journée prévue lundi, l'Algérie se rendra à Lomé pour défier le Togo, alors que le Libéria recevra la Guinée-équatoriale. Les deux matchs débuteront à 17h00 ( heure algérienne). Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Ibrahim Maza rêve de représenter l'Algérie au mondial 2026

Le jeune néo-international algérien Ibrahim Maza qui a disputé jeudi soir à Annaba ses premières minutes de jeu avec les Verts face au Togo (5-1) en qualifications de la CAN 2025, rêve de représenter l'Algérie lors de la prochaine Coupe du monde prévue aux Amériques en 2026.

"Je travaille très dur pour atteindre ce niveau, et j'espère pouvoir jouer sur cette grande scène avec l'équipe", a t-il déclaré avec détermination au site officiel de la FIFA.

Sa passion pour la compétition planétaire est d'ailleurs née au moment où s'est jouée la Coupe du monde 2014 au Brésil. Alors âgé de neuf ans Ibrahim Maza a intensément vécu le fameux affrontement durant lequel l'Algérie a croisé le fer avec l'Allemagne en huitièmes de finale. En regardant le match avec sa famille, il se rappelle avoir ressenti une immense fierté en voyant son équipe se battre avec ardeur. "Ce match était incroyable. Nous avons joué avec beaucoup de cœur, et même si nous avons perdu (2-1 a.p.), c'était un moment historique pour l'Algérie."

Dans cette rencontre, l'Algérie a surpris le monde entier par sa détermination et sa capacité à tenir tête au futur vainqueur de l'épreuve, notamment grâce à la performance héroïque de son gardien, Raïs M'Bolhi : "Je me souviens de chaque arrêt qu'il a fait. Cela m'a inspiré et m'a fait croire que je pouvais aussi jouer à un haut niveau un jour". Pour le jeune homme, cette rencontre allait au-delà d'un simple match de football, elle a véritablement stimulé son rêve de représenter l'Algérie sur la scène mondiale.

Il évoque également la solidarité qui unissait les joueurs, ainsi que les chants de joie et de fierté qui retentissaient à travers les stades brésiliens. "A ce moment-là, j'ai compris ce que cela signifiait d'être Algérien et de défendre les couleurs de ma nation. C'est ce qui m'a poussé à travailler avec détermination et à croire en mes capacités". Convoqué pour la première fois en équipe nationale à l'occasion de la double confrontation contre le Togo pour le compte de la 3e et 4e journées des qualifications de la CAN 2025, le jeune joueur de 18 ans a effectué ses grands débuts jeudi soir en disputant les dix dernières minutes de la partie à la place de son coéquipier Aouar. Il est impliqué dans le cinquième but inscrit par Mohamed Amoura dans le temps additionnel.

"C'est un joueur talentueux, très technique, qui, malgré sa jeunesse, possède un QI footballistique élevé", a confié le sélectionneur national Vladimir Petkovic en conférence de presse. "Ses statistiques de début de saison confirment son potentiel et sa capacité à influencer le jeu, que ce soit par des actions décisives ou des phases de construction".

Depuis le début de la saison, Ibrahim Maza s'est imposé comme un joueur incontournable du Hertha Berlin, avec notamment trois buts en sept matchs de Bundesliga. Auteur également de deux passes décisives, ce joueur de 18 ans sait donc aussi mettre en valeur ses coéquipiers. Alors qu'il s'adapte encore au niveau d'exigence du football professionnel, Maza montre en effet déjà une maturité au-delà de son âge, et tout indique qu'il pourrait devenir un atout précieux pour l'équipe d'Algérie dans un avenir proche, estime le site de l'instance faitière du football mondial.

Ces séjours réguliers lui ont permis de renforcer son lien avec ses racines algériennes. "Il fait très beau ici, les gens sont adorables et le pays est magnifique", dit-il . Pour Maza, représenter l'Algérie sur le terrain est donc plus qu'un choix de carrière : c'est aussi une manière de rendre hommage aux origines de son père et de porter fièrement le drapeau de ses ancêtres.

Interrogé sur son intégration au sein de l'équipe nationale, Maza ne peut cacher son enthousiasme et son émerveillement. Depuis qu'il est arrivé, il ressent un mélange de nervosité et d'excitation, conscient de la portée de ce moment pour sa carrière. Il parle avec admiration de ses coéquipiers, en particulier de la légende algérienne Riyad Mahrez, qui a longtemps été une source d'inspiration pour lui. "Quand j'étais plus jeune, je regardais ses prestations à la télévision, rêvant de pouvoir un jour évoluer à ses côtés. Aujourd'hui, je partage le terrain avec lui et d'autres joueurs de renom comme Baghdad Bounedjah et Ramy Bensebaini, bien connu en Allemagne, c'est tout simplement incroyable", déclare-t-il, le visage illuminé par un sourire enthousiaste.

Ibrahim Maza reconnaît aussi pleinement les espoirs et les attentes que les fans algériens placent en lui.

"J'ai reçu tellement de messages de soutien depuis ma convocation, et cela me touche profondément", confie-t-il. Reconnaissant la passion et l'engagement des supporters, il exprime sa gratitude pour cette affection qui l'entoure. Maza aspire ainsi à les remercier en donnant le meilleur de lui-même sur le terrain. "Je veux aider l'équipe à remporter le plus de titres possible, à commencer par la qualification et une victoire en Coupe d'Afrique des Nations".